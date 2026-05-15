Dziennik Gazeta Prawana logo

Zarobił 460 milionów. Kinowy megahit numerem 1 w abonamencie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
"Gladiator II"
"Gladiator II"/Materiały prasowe
To był najbardziej wyczekiwany film ubiegłego sezonu. "Gladiator II" Ridleya Scotta, sequel wielkiego przeboju kinowego z 2000 roku, zarobił w kinach na całym świecie ponad 460 milionów dolarów i zebrał całkiem dobre recenzje. Megahit już przed rokiem pojawił się na platformie SkyShowtime, ale jakiś czas temu serwis stracił licencję. Teraz zaś dzieło trafiło na najpopularniejszą platformę opłacaną abonamentem – i jest numerem 1.

"Gladiator II" jest dostępny na platformie Netflix, gdzie z miejsca został numerem 1 na liście najchętniej oglądanych filmów.

Porównanie z częścią pierwszą

Tym razem o sukcesie artystycznym nie może być mowy. Co prawda "Gladiator II" został ciepło przyjęty przez zagranicznych krytyków – w serwisie RottenTomatoes ma 71 proc. pozytywnych recenzji – jednak opinie jasno wskazują, że choć film jest bardzo sprawnie nakręconym widowiskiem, nie wnosi żadnej nowej jakości do kina historycznego, powtarzając schematy znane z części pierwszej.

Niemniej aktorsko film stoi wysokim poziomie i przewidywało się  co najmniej nominację Oscara dla Denzela Washingtona. Tak się jednak nie stało – legendarny aktor został tym razem zignorowany przez Amerykańską Akademię Filmową, która wcześniej nominowała go aż dziesięciokrotnie (licząc nominację za produkcję dramatu "Płoty") i przyznała dwie statuetki.

Swoją jedyną nominację  do Oscara "Gladiator II" zdobył za kostiumy, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość musicalu "Wicked".

Prognozowany był również sukces kasowy przewyższający pierwowzór, ale i tu nie udało się o włos – a biorąc pod uwagę inflację, wynik jest poniżej oczekiwań. Film oczywiście na siebie zarobił, jednak pierwszy "Gladiator" wyciągnął z kinowych kas 465 milionów dolarów, zatem o 5 milionów więcej, przy czym kosztował "tylko" 103 miliony, zaś jego następca trzy razy tyle – 310 milionów.

"Gladiator" jak "Ojciec chrzestny"

Jeszcze przed premierą Ridley Scott zaskoczył fanów wyznaniem sugerującym, że jego wielki przebój kinowy "Gladiator" z 2000 roku przerodzi się w trylogię. W wywiadzie dla magazynu "Première" reżyser porównał swoje nowe dzieło do "Ojca chrzestnego" i zasugerował, że na jednym sequelu nie poprzestanie.

Według Scotta trzecia część miałaby opowiadać o dalszych losach postaci granej w "dwójce" przez Paula Mescala.

Podpaliłem lont... Finał "Gladiatora II" przypomina "Ojca chrzestnego", w którym Michael Corleone kończy na pozycji, której nie chciał i zastanawia się: "Co teraz, ojcze, mam robić?". Mój następny film opowie zatem o człowieku, który nie chce być tam, gdzie jest – stwierdził reżyser.

Do słów Scotta odniósł się sam gwiazdor "Gladiatora II". Tak, Ridley mi o tym powiedział, lecz dopiero wczoraj. Czekam więc, co się wydarzy, choć naturalnie jestem zainteresowany – skomentował Mescal.

O czym jest "Gladiator"?

Bohaterem filmu jest generał Maximus (Russell Crowe), który po tym, jak zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną, zostaje zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa (Joaquin Phoenix). W efekcie intrygi Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. 

"Gladiator" to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e. Widowisko Ridleya Scotta zarobiło w kinach na całym świecie 465 milionów dolarów, zatem nie ma co się dziwić, że decydenci z Hollywood od dawna naciskali reżysera w sprawie sequela. I w końcu się doczekali.

Niedługo przed premierą długo wyczekiwanego "Gladiatora II" w polskich kinach ponownie zagościł oryginalny "Gladiator", uznawany często za najlepszy film kostiumowy w historii i nagrodzony pięcioma Oscarami – w tym właśnie za kostiumy, ale również za efekty specjalne i za rolę Russella Crowe'a.

"Gladiator" z 2000 roku pojawił się  znów na ekranach polskich kin 27 września 2024.

O czym jest "Gladiator II"?

Bohaterem nowego filmu jest Lucjusz (Paul Mescal), który jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Pedro Pascal, Denzel Washington i Connie Nielsen, która występowała już także w oryginalnym "Gladiatorze".

"Gladiator II" wszedł na ekrany polskich kin 15 listopada 2024.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: NetflixPaul MescalRidley ScottDenzel Washington
Powiązane
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
"Dom duchów"
Serialowa ekranizacja kultowej powieści. Trzy ostatnie odcinki jednego dnia
Sarah Chalke w serialu "Hoży doktorzy: powrót"
Kultowy serial powrócił i zaskoczył. To przedostatni odcinek
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZarobił 460 milionów. Kinowy megahit numerem 1 w abonamencie »
Zobacz
|
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
imię PRL
To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj