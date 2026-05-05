Dziennik Gazeta Prawana logo

Szokujący serial kryminalny w polskiej telewizji. 100 proc. pozytywnych recenzji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"W końcu cię zabiję"
"W końcu cię zabiję"/Materiały prasowe
Na antenie polskiej telewizji pojawi się dziś kolejny odcinek szokującego serialu kryminalnego z 2024 roku "W końcu cię zabiję", który jest zarazem produkcją true crime, jak manifestem w sprawie przemocy wobec kobiet. Brytyjski serial oparto na autobiograficznej książce pielęgniarki Delii Balmer. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać drugi odcinek?

Drugi z czterech odcinków serialu "W końcu cię zabiję" będzie można oglądać dziś, 5 maja, o godz. 21:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

Szokujący miniserial, który od krytyków na portalu Rotten Tomatoes otrzymał pełne 100 proc. pozytywnych recenzji, opowiada prawdziwą historię Delii Balmer.

Kiedy Delia spotyka Johna Sweeneya w lokalnym pubie, wydaje się on pokrewną duszą, której szukała: nie ma pojęcia, że mężczyzna jest mordercą. Jego artystyczna, indywidualistyczna osobowość wkrótce ustępuje miejsca mroczniejszej stronie: Sweeney staje się brutalny i ostatecznie przyznaje się do zamordowania swojej byłej dziewczyny. Ta poruszająca historia, oparta na autobiografii Balmer, rzuca światło na niepowodzenia systemu prawnego w radzeniu sobie z przemocą wobec kobiet – ale ukazuje także ogromny hart ducha naprawdę niezwykłej kobiety i jej traumatyczną drogę do sprawiedliwości.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Anna Maxwell Martin ("Zakochana Jane", "Tajemnica Filomeny", "W kręgu zbrodni"), a partnerują jej Shaun Evans ("Cashback", "Lęk", "Julia"), Kevin Doyle ("Downtown Abbey", "Vera", "Sherwood"), Amanda Wilkin ("Stacja Berlin", "Przypadek Alice", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Gerald Tyler ("Jeden gniewny człowiek", "Zagubieni w czasie", "Mroczne materie"), Cory English ("Związek", "Koty", "Obecność 2") oraz Clare Foster ("Sojusznicy", "Miss Austen", "Lekarze").

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i scenarzystą serialu jest Nick Stevens ("Morderca z Pembroke", "W zasięgu wzroku"), a za kamerą stanęła Julia Ford ("Grace", "Milczący świadek", "Lekarze").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyTrue crimesnowy odcinekEpic Drama
Powiązane
"Wojna zastępcza"
Wojskowy wściekły na "antypolski" serial. "Reżyser studiował w Moskwie, to jest sprawa dla ABW"
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Nowy polski serial podbił świat. Tych informacji wypatrywano
"Save Me"
Światowy hit serialowy wreszcie w Polsce. To adaptacja bestsellerowego kryminału
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzokujący serial kryminalny w polskiej telewizji. 100 proc. pozytywnych recenzji »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu. Tankujesz za 24 zł i śmiejesz się z elektryków
Zbliżenie na przód nowego BMW serii 7 w dwukolorowym lakierowaniu, z widocznym podświetlanym grillem Iconic Glow i wąskimi reflektorami LED
Widziałem nowe BMW na żywo. Szczerze? Już wiem, czemu Polacy kupują je w ciemno. Wielki powrót silnika V8
Nowy Lexus RZ 550e F SPORT
Oto nowy Lexus zamiast NX. Pod maską rewolucja. Jaka cena?
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj