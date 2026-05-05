Arcydzieło światowej literatury na małym ekranie. Finał adaptacji

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Niebezpieczne związki"
Już dziś wieczorem na antenie polskiej telewizji nastąpi premiera ósmego i zarazem ostatniego odcinka serialu "Niebezpieczne związki", stanowiącego adaptację powieściowego arcydzieła Pierre'a Choderlosa de Laclos. Najsłynniejsza jak dotąd ekranizacja, film w reżyserii Stephena Frearsa, zdobył trzy Oscary. Twórcy serialu postawili na prequel. Gdzie i o której godzinie można oglądać finałowy odcinek?

Ósmy i zarazem finałowy odcinek serialu "Niebezpieczne związki" zostanie wyemitowany dziś, 5 maja o godz. 22:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

Prequel historii przedstawionej w klasycznej, XVIII-wiecznej powieści o młodych kochankach Camille i Pascalu, którzy spotykają się w przedrewolucyjnym Paryżu i dzięki intrygom i manipulacjom przechodzą długą drogę ze slumsów na szczyty francuskiej arystokracji.

Walcząc o władzę i przetrwanie w świecie uwodzenia, zdrady i zemsty, nieustannie oscylują między namiętną miłością a zaciekłą walką. Bohaterowie poruszają się po niebezpiecznym świecie francuskiej szlachty, nieustannie walcząc zarówno ze swoimi wrogami, jak i między sobą, aby w przyszłości stać się niesławną parą – markizą de Merteuil i wicehrabią de Valmont.

Kto występuje w serialu?

Jako Camille występuje Alice Englert ("Piękne istoty", "Złe zachowanie", "Nie będziesz sam"), zaś w Pascala wciela się Nicholas Denton ("Eden", "Foe", "Utopia"). W pozostałych rolach pojawiają się Kosar Ali ("Rocks"), Nathanael Saleh ("Mary Poppins powraca", "Gra o tron", "Ostatni autobus"), Fisayo Akinade ("Wszechstronna dziewczyna", "Żegnaj, June", "Magiczny świat Davida Copperfielda"), Michael McElhatton ("Gra o tron", "Jack Ryan", "Czarnobyl"), Hilton Pelser ("Moffie", "Diabelski szczyt", "The Kissing Booth"), Colette Dalal Tchantcho ("Domina", "Wiedźmin", "Lekarze") oraz Carice van Houten ("Gra o tron", "Czarna księga", "Walkiria").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu na podstawie klasycznej powieści Pierre'a Choderlosa de Laclos jest Harriet Warner ("Z pamiętnika położnej", "Sindbad", "Kochanki"), a za kamerą stanęli Olly Blackburn ("Sanditon", "Wdowa", "Wiktoria") i Leonora Lonsdale ("Zły zamiar", "Tajemnica Bladego Konia").

