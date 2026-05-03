Zaskakujący film o ikonicznym bohaterze. "Legenda była kłamstwem"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Hugh Jackman w filmie "Robin Hood: Koniec legendy"/Materiały prasowe
W polskiej telewizji można właśnie oglądać nowy serial o Robin Hoodzie. Tymczasem już wkrótce na ekrany polskich kin trafi nowa interpretacja mitu o ikonicznym bohaterze. A może raczej antybohaterze? "Legenda była kłamstwem. Zapomnijcie o historii, którą znacie. Nadchodzi najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym banicie" – zapowiada dystrybutor. Kiedy film "Robin Hood: Koniec legendy" pojawi się w kinach?

Film "Robin Hood: Koniec legendy" ("The Death of Robin Hood") wejdzie na ekrany polskich kin już 19 czerwca.

Kto stoi za filmem?

Reżyser Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"), który również napisał scenariusz zaskakującej interpretacji mitu, przedstawia zupełnie nowe oblicze legendy z lasu Sherwood. To już nie romantyczny bohater walczący o sprawiedliwość, lecz starzejący się banita i przestępca, który musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz ceną, jaką zapłacił za lata przemocy.

Kto występuje w filmie?

W roli Robin Hooda zobaczymy Hugh Jackmana, jednego z największych gwiazdorów Hollywood, znanego milionom widzów jako Wolverine z serii "X-Men", w tym również podstarzałego Rosomaka w niezwykle cenionym "Loganie".

W filmie Sarnoskiego aktor ponownie prezentuje jedną z najmocniejszych kreacji w swojej karierze – portret człowieka złamanego, wyczerpanego walką, szukającego ostatniej szansy na odkupienie.

W pozostałych rolach gwiazdorska obsada: Bill Skarsgård ("To", "Nosferatu"), Jodie Comer ("Obsesja Eve", "Pomoc"), Noah Jupe ("Ciche miejsce", "Le Mans '66", "Od nowa") oraz Murray Bartlett ("The Last of Us", "Biały Lotos").

O czym jest film?

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty — naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem — pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.

