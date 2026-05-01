Popularny serial kryminalny w Polsce. Bezprecedensowy zwrot akcji

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Ojciec Brown", sezon 13./BBC
Popularny serial kryminalny "Ojciec Brown" wrócił na antenę jednego z polskojęzycznych kanałów telewizyjnych. To już trzynasty sezon kultowej produkcji BBC o księdzu obdarzonym niezwykłym talentem do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć trzeci odcinek nowego sezonu?

Trzeci odcinek nowego sezonu serialu "Ojciec Brown" zostanie wyemitowany na antenie BBC First dziś, w piątek, 1 maja, o godz. 21:00. Kolejne odcinki będą pokazywane co tydzień o tej samej porze. Powtórki w niedzielę o godz. 14:55. Serial będzie też można oglądać w serwisie BBC Player godzinę po emisji telewizyjnej.

O czym jest nowy sezon?

W trzynastym sezonie produkcji na obdarzonego talentem do rozwiązywania zagadek księdza czekają kolejne, niecierpiące zwłoki sprawy. W malowniczym miasteczku Kembleford nie brakuje bowiem osób, które próbują zakłócić spokój lokalnej społeczności.

W trudnej sytuacji znajdzie się też sam ojciec Brown. Kapłan narazi się kanonikowi Foxowi. Czy ten zemści się na tytułowym bohaterze? Państwo Sullivan, rozpoczną wspólne życie, a Brenda postanowi się usamodzielnić i obejmie stanowisko sekretarki parafii. Dodatkowo, pierwszy raz w historii serialu bohaterowie wybiorą się nad morze. Czy ich wycieczka przebiegnie bez zakłóceń?

Kto występuje w nowym sezonie?

Jako ojciec Brown nieprzerwanie występuje wybitny brytyjski aktor Mark Williams (seria o Harrym Potterze, "101 dalmatyńczyków", "Zakochany Szekspir"), a towarzyszą mu John Burton ("Lekarze", "EastEnders", "Drużyna marzeń"), Sorcha Cusack ("Przekręt", "Anioł", "Detektyw Murdoch"), Tom Chambers ("Szkoła na Waterloo Road", "Szpital Holby City", "Na sygnale") i Nancy Carroll ("F1: Film", "Dyplomatka", "The Crown").

Kto stoi za nowym sezonem?

Twórcami serialu niezmiennie pozostają Rachel Flowerday ("Detektyw z wybrzeża", "Sanktuarium zła", "Drużyna marzeń") i Tahsin Guner ("Śledztwa siostry Bonifacji", "Szpital Holby City", "Na sygnale").

