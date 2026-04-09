Polacy pokochali ten nordycki kryminał. Serialowy hit wrócił

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Veronika", sezon 3.
"Veronika", sezon 3./Materiały prasowe
Polscy fani skandynawskich dreszczowców będą wniebowzięci. Już dziś czeka ich premiera czwartego odcinka trzeciego sezonu hitu kryminalnego "Veronika". Serialowy thriller łączy klasyczny nordycki noir z motywami paranormalnymi. Gdzie można oglądać nowy sezon uwielbianego serialu z Alexandrą Rapaport w roli tytułowej?

Czwarty odcinek trzeciego sezonu serialu "Veronika" pojawił się dziś, 9 kwietnia, na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest trzeci sezon?

Po wypadku Tomasa Veronika (Alexandra Rapaport) próbuje za wszelką cenę utrzymać rodzinę razem, a sama zmaga się z traumą i coraz silniejszymi, niepokojącymi wizjami. Gdy znika Nils – syn żużlowca Toma – całe miasteczko Älvsbruk mobilizuje się i rozpaczliwie go poszukuje. Wkrótce okazuje się, że chłopiec nie żyje, a śledztwo w sprawie jego śmierci szybko się komplikuje. Podejrzenia padają na drużynę żużlową, lokalny gang motocyklowy oraz osoby z najbliższego otoczenia Nilsa. Na jaw zaczynają wychodzić dawne konflikty i skrywane od lat tajemnice. Wizje Veroniki okazują się kluczem do zrozumienia tego, co naprawdę się wydarzyło – mimo narastającego napięcia i rozpadających się relacji. Dochodzenie wielokrotnie zmienia kierunek i prowadzi do wstrząsającego odkrycia, które wywraca wszystko do góry nogami. Finał sezonu stawia Veronikę przed trudnym wyborem, który na zawsze wpłynie na przyszłość jej rodziny.

O czym był drugi sezon?

W drugim sezonie Veronika Gren (Alexandra Rapaport) nadal próbowała uporać się z demonami przeszłości i niewyjaśnionymi wizjami, które nie dawały jej spokoju. Z niecierpliwością czekała, aż znów założy policyjny mundur i spróbuje odzyskać utracony spokój. W miarę rozwoju akcji Veronika została wciągnięta w mroczną zagadkę morderstwa, której ślady sięgały aż sześciu dekad wstecz. Balansująca między światem żywych a umarłych Veronika powoli traciła kontrolę. Nieuchronny ciąg wydarzeń postawił pod znakiem zapytania wszystko, co udało jej się odbudować.

O czym był pierwszy sezon?

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt... Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

Kto stoi za serialem?

W serialu pojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego przemysłu filmowego, w tym wspomniana już Alexandra Rapaport ("Gåsmamman) w tytułowej roli oraz Tobias Santelmann ("Witamy na odludziu") w roli jej męża Tomasa. W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez. 

Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu, zaś  funkcję showrunnerów i scenarzystów pełnią Katja Juras i Anna Ströman Lindblom ("Gåsmamman"). Za kamerą stanął  Jonas Alexander Arnby ("Wojna światów"). Zdjęcia kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.

Powiązane
"Beetlejuice Beetlejuice"
W kinach zarobił 745 milionów, oburzył Polaków. Megahit wrócił na platformę
Michał Sikorski i Kinga Preis w filmie "Berek"
Polski bestseller doczeka się adaptacji. Tę historię znają na całym świecie
Lena Góra w serialu "Przesmyk"
Polski serial kryminalny podbił świat. Thriller o szpieżce wraca z nowym sezonem
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy pokochali ten nordycki kryminał. Serialowy hit wrócił »
Zobacz
|
Tankowanie paliwa do samochodu
Ulga na paliwo dla seniorów w 2026. Wielu nie wie, że wystarczy spełnić ten warunek
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra Raval ceną rozjechała konkurencję. Ma 211 KM i bagażnik większy niż Golf
Tankowanie paliwa do samochodu ceny paliw drożeje benzyna 95
Od 9 kwietnia kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
