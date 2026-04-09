Dziennik Gazeta Prawana logo

Kryminalny hit serialowy w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie"
Polscy widzowie dzięki jednej z czołowych platform streamingowych mogą wreszcie oglądać mocny serial kryminalny produkcji kanadyjskiej "Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie". Na świecie wyemitowano już na początku tego roku drugi sezon hitu, który podbił nie tylko rodzimą Kanadę. Gdzie oglądać pierwszy sezon serialu?

Dwa nowe odcinki pierwszego sezonu serialu "Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie" – trzeci i czwarty – pojawiły się dziś, 9 kwietnia, na platformie CANAL+ online. Jako że sezon liczy w sumie sześć odcinków, za tydzień nastąpi polska premiera dwóch ostatnich odcinków.

O czym jest serial?

Świetnie oceniany serial, oparty na bestsellerowej powieści kryminalnej Jeana Lemieux, przenosi widzów na malownicze, lecz pełne tajemnic kanadyjskie Wyspy Magdaleny. To właśnie tam trafia André Surprenant – tytułowy doświadczony detektyw z Montrealu, który musi zmierzyć się z wymagającym i skomplikowanym śledztwem.

Gdy znika Rosalie Richard, nastoletnia córka lokalnego burmistrza, spokojne miasteczko zostaje postawione w stan najwyższej gotowości. Następnego dnia dochodzi do makabrycznego odkrycia – ciało dziewczyny zostaje odnalezione, a brutalność zbrodni wstrząsa mieszkańcami wyspy. Lokalna policja, przyzwyczajona do drobnych wykroczeń i rutynowych interwencji, nie jest przygotowana na tak poważne śledztwo.

Detektyw z Montrealu, André Surprenant, przejmuje prowadzenie dochodzenia i szybko odkrywa, że ta sprawa nie będzie kolejnym rutynowym przypadkiem, z jakimi miał niejednokrotnie do czynienia w swojej karierze. Na wyspie, gdzie wszyscy się znają, rozwiązywanie mrocznej zagadki morderstwa staje się prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo misję detektywa komplikuje pojawienie się na wyspie inspektora Sébastiena Gingrasa, wysłanego prosto z Quebecu. Śledczy nie umieją nawiązać współpracy, a toczące się między nimi konflikty nie pomagają w walce z presją czasu i rosnącą liczbą podejrzanych. Jedynym sprzymierzeńcem detektywa Surprenanta, na którego może liczyć o każdej porze dnia i nocy, jest Geneviève Savoie, lojalna policjantka zaangażowana w śledztwo.

Kto występuje w serialu?

W detektywa Surprenanta wciela się Patrick Hivon ("Wygłodniali", "Niania", Noc, "której obudził się Laurier"), a partnerują  mu Catherine Brunet ("Matthias i Maxime", "Simon", "Mama"), Mikhaïl Ahooja ("Alert", "Dwudzieste stulecie", "Fantastyczne") i Marie-France Marcotte ("Granice", "Niagara", "Sam").

Kto stoi za serialem?

Powieść kryminalną Jeana Lemieux zaadaptowały Marie-Ève Bourassa i Maureen Martineau, a za kamerą stanął Yannick Savard ("Marco Lachance").

"Reżyser zadbał, by aktorzy kreujący główne postacie budowali atmosferę niepokoju w sposób narastający, lecz spokojny, przedstawiając zmiany zachodzące w bohaterach na przestrzeni trwania akcji. Dzięki temu zabiegowi widzowie mogą powoli zagłębić się w mroczną historię, mając czas na refleksje i snucie własnych domysłów" – przekonuje CANAL+.

Wszystko to sprawia, że "Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie" to nie tylko klasyczny kryminał, ale także wnikliwe studium małej społeczności, w której każdy zna każdego, a sekrety skrywane latami, jeden po drugim, zaczynają wychodzić na światło dzienne. Surowe piękno natury przedstawione na ekranie kontrastuje z zawiłą i brutalną zagadką detektywistyczną.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+adaptacjanowe odcinki
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryminalny hit serialowy w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj