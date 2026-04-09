Kryminalny hit serialowy w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon

Dwa nowe odcinki pierwszego sezonu serialu "Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie" – trzeci i czwarty – pojawiły się dziś, 9 kwietnia, na platformie CANAL+ online. Jako że sezon liczy w sumie sześć odcinków, za tydzień nastąpi polska premiera dwóch ostatnich odcinków.

O czym jest serial?

Świetnie oceniany serial, oparty na bestsellerowej powieści kryminalnej Jeana Lemieux, przenosi widzów na malownicze, lecz pełne tajemnic kanadyjskie Wyspy Magdaleny. To właśnie tam trafia André Surprenant – tytułowy doświadczony detektyw z Montrealu, który musi zmierzyć się z wymagającym i skomplikowanym śledztwem.

Gdy znika Rosalie Richard, nastoletnia córka lokalnego burmistrza, spokojne miasteczko zostaje postawione w stan najwyższej gotowości. Następnego dnia dochodzi do makabrycznego odkrycia – ciało dziewczyny zostaje odnalezione, a brutalność zbrodni wstrząsa mieszkańcami wyspy. Lokalna policja, przyzwyczajona do drobnych wykroczeń i rutynowych interwencji, nie jest przygotowana na tak poważne śledztwo.

Detektyw z Montrealu, André Surprenant, przejmuje prowadzenie dochodzenia i szybko odkrywa, że ta sprawa nie będzie kolejnym rutynowym przypadkiem, z jakimi miał niejednokrotnie do czynienia w swojej karierze. Na wyspie, gdzie wszyscy się znają, rozwiązywanie mrocznej zagadki morderstwa staje się prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo misję detektywa komplikuje pojawienie się na wyspie inspektora Sébastiena Gingrasa, wysłanego prosto z Quebecu. Śledczy nie umieją nawiązać współpracy, a toczące się między nimi konflikty nie pomagają w walce z presją czasu i rosnącą liczbą podejrzanych. Jedynym sprzymierzeńcem detektywa Surprenanta, na którego może liczyć o każdej porze dnia i nocy, jest Geneviève Savoie, lojalna policjantka zaangażowana w śledztwo.

Kto występuje w serialu?

W detektywa Surprenanta wciela się Patrick Hivon ("Wygłodniali", "Niania", Noc, "której obudził się Laurier"), a partnerują mu Catherine Brunet ("Matthias i Maxime", "Simon", "Mama"), Mikhaïl Ahooja ("Alert", "Dwudzieste stulecie", "Fantastyczne") i Marie-France Marcotte ("Granice", "Niagara", "Sam").

Kto stoi za serialem?

Powieść kryminalną Jeana Lemieux zaadaptowały Marie-Ève Bourassa i Maureen Martineau, a za kamerą stanął Yannick Savard ("Marco Lachance").

"Reżyser zadbał, by aktorzy kreujący główne postacie budowali atmosferę niepokoju w sposób narastający, lecz spokojny, przedstawiając zmiany zachodzące w bohaterach na przestrzeni trwania akcji. Dzięki temu zabiegowi widzowie mogą powoli zagłębić się w mroczną historię, mając czas na refleksje i snucie własnych domysłów" – przekonuje CANAL+.

Wszystko to sprawia, że "Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie" to nie tylko klasyczny kryminał, ale także wnikliwe studium małej społeczności, w której każdy zna każdego, a sekrety skrywane latami, jeden po drugim, zaczynają wychodzić na światło dzienne. Surowe piękno natury przedstawione na ekranie kontrastuje z zawiłą i brutalną zagadką detektywistyczną.