Głośny serial prawniczy wreszcie w Polsce. Świat ogląda już nowy sezon

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Kathy Bates jako Madeline Matlock i Skye P. Marshall jako Olympia Lawrence w serialu "Matlock"
Kathy Bates jako Madeline Matlock i Skye P. Marshall jako Olympia Lawrence w serialu "Matlock"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie jednego z polskich kanałów telewizyjnych zadebiutuje jeden z najbardziej cenionych seriali prawniczych ostatnich lat – "Matlock" z legendarną Kathy Bates w tytułowej roli. Świat ogląda właśnie drugi sezon hitu, a Polacy mają możliwość zapoznać się z pierwszym. Gdzie mogą to zrobić?

Pierwszy odcinek serialu "Matlock" zostanie wyemitowany dziś, 8 kwietnia, na kanale FX. Kolejne odcinki hitu będą wyświetlane w każdą środę o tej samej godzinie.

O czym jest ten serial?

Laureatka Oscara, Kathy Bates, wciela się w postać Madeline "Matty" Matlock – błyskotliwej prawniczki, która udowadnia, że na wielki powrót nigdy nie jest za późno.

Madeline Matlock po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie – co szybko okazuje się jej największym atutem. Wykorzystując wizerunek "niepozornej starszej pani" Matty z łatwością ogrywa przeciwników, wygrywając najbardziej skomplikowane sprawy. Szybko jednak staje się jasne, że jej powrót to nie tylko wynik tęsknoty za pracą, ale starannie zaplanowany ruch, za którym kryje się osobista i tajemnicza misja.

Do kogo skierowany jest ten serial?

"Matlock" to propozycja dla fanów seriali prawniczych, ale także dla widzów, którzy w produkcjach telewizyjnych szukają wyrazistych bohaterek i życiowego doświadczenia – zwraca uwagę FX. Historia skupia się na losach kobiety, która udowadnia, że dojrzałość pozwala widzieć więcej i trafniej oceniać ludzi.

W każdym z 19 odcinków niepozorność głównej bohaterki staje się jej największym atutem, prowadząc do najbardziej zaskakujących rozwiązań prawnych.

Dlaczego warto oglądać ten serial?

Serial warto śledzić przede wszystkim dla Kathy Bates, która w szczytowej formie powraca na ekran, pokazując zupełnie nowe, błyskotliwe oblicze gwiazdy kultowego "Misery" – zachwala FX, ale z tą opinią zgadzają się również krytycy. Głośny serial ocenia pozytywnie aż 90 proc. krytyków na Rotten Tomatoes.

"Każdy z odcinków to nowa, fascynująca sprawa sądowa i wciągająca akcja, w której tradycyjne prawo zderza się z nieszablonowym sprytem głównej bohaterki. Całość dopełniają silne postacie kobiece, a relacja Matty z jej szefową, Olympią (Skye P. Marshall), stanowi jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych punktów produkcji" – czytamy w informacji prasowej.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
