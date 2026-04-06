Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy zafascynowani włoskim kryminałem. Telewizja pokaże dziś nowy odcinek

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Blanca", sezon 3./Materiały prasowe
Jeden z najbardziej lubianych seriali kryminalnych we Włoszech znalazł swoich gorących zwolenników także w Polsce. "Blanca", bo o niej mowa, powróciła na antenę polskiej telewizji z trzecim sezonem. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać siódmy odcinek ze świata najbardziej fascynującej włoskiej śledczej?

"Blanca" powróciła z trzecim sezonem na kanał 13 Ulica 2 marca o godz. 22:00. Na start stacja pokazała dwa odcinki, dziś, 6 kwietnia, zadebiutuje odcinek siódmy, a kolejne będą emitowane w każdy poniedziałek o tej samej porze – aż do finału sezonu  11 maja.

O czym opowiada nowy sezon?

W nowych odcinkach Blanca staje w obliczu wyzwań, jakich dotąd nie musiała podejmować. Bohaterka, znana z determinacji i odwagi, która wcześniej działała bez wahania i nie stroniła od ryzyka, zaczyna odczuwać lęk przed ciemnością, z niepewnością spogląda w przyszłość i nabiera przekonania, że może polegać wyłącznie na sobie. Wkrótce zostaje zmuszona do konfrontacji z mrokiem, który tym razem okazuje się wyjątkowo dotkliwy i przytłaczający.

Bliscy nie pozwolą, by Blanca mierzyła się z tym doświadczeniem w pojedynkę. U jej boku niezmiennie stoją: młoda Lucia, oddana przyjaciółka Stella oraz troskliwy ojciec Leone. Na komisariacie może liczyć na wsparcie zastępcy komisarza Bacigalupo i inspektora Liguoriego. Po wydarzeniach z finału drugiego sezonu relacja Blanki i Liguoriego pozostaje jednak napięta – choć uczucia między nimi wciąż są żywe. Dodatkowe emocje wnosi pojawienie się nowego mężczyzny, który wyraźnie wpływa na dynamikę tej relacji.

Każdy odcinek zabierze widzów do innego, charakterystycznego zakątka Genui, prezentując zróżnicowane środowiska i bohaterów sportretowanych realistycznie, z subtelną nutą humoru.

Blanca zawsze wierzyła, że w przyszłość należy patrzeć odważnie, bez lęku przed ciemnością. Życie potrafi jednak zaskoczyć i wystawić na próbę w najmniej spodziewanym momencie. W nowej odsłonie bohaterka ponownie konfrontuje się z wyzwaniami, odkrywając, że tylko gotowość do ryzyka pozwala naprawdę docenić słońce, które pojawia się po burzy. Bo przecież… to Blanca.

Kto występuje w nowym sezonie?

W obsadzie ponownie pojawią się Maria Chiara Giannetta ("Hotel Costiera", "Don Matteo"), Giuseppe Zeno ("Mafia Mamma", "Mina Settembre"), Enzo Paci ("Don Matteo", "12 12 12"), Ugo Dighero ("Rossella", "Brancaccio"), Federica Cacciola ("Magiczne noce", "Il Migliore Dei Mondi"), Sara Ciocca ("Jestem otchłanią", "Sekret bogini fortuny"). Zobaczymy także dwie nowe twarze: Domenico Diele ("Don Matteo", "1992: Berlusconi Rising") oraz Matilde Gioli ("Doc: w twoich rękach").

Kto stoi za nowym sezonem?

Serial został wyprodukowany przez Lux Vide (spółka Fremantle) i zrealizowany we współpracy z Rai Fiction. Za scenariusz odpowiadają Francesco Arlanch, Elena Bucaccio, Alessandro Sermoneta i Mario Ruggeri, a reżyserem serii jest Nicola Abbatangelo.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalny13 Ulicatrzeci sezonwłoski serial
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj