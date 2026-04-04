Mocny thriller akcji w streamingu. "Z klasą i pomysłem"

oprac. Piotr Kozłowski
4 kwietnia 2026, 09:00
Pedro Pascal w filmie "Freaky Tales"/Materiały prasowe
Thriller akcji "Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" w gwiazdorskiej obsadzie był dotąd obecny tylko w wypożyczalniach VOD. Dziś jednak trafił na popularną platformę streamingową opłacaną abonamentem. Gdzie Polacy mogą obejrzeć głośny film, który zachwycił tak zagranicznych, jak polskich widzów i krytyków?

Film "Freaky Tales. Dziwaczne opowieści" jest od dziś, 4 kwietnia, dostępny na platformie SkyShowtime.

O czym jest film?

Cztery przeplatające się historie w Oakland z 1987 roku: punki bronią się przed neonazistami, dwie dziewczyny chcą zaistnieć jako raperki, były gangster próbuje zacząć od nowa, a koszykarz z nadludzkimi zdolnościami wymierza sprawiedliwość. Styl retro, sporo akcji i satyryczny klimat kina lat 80.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się Pedro Pascal ("The Last of Us", "Mandalorian", "Gra o tron"), Ben Mendelsohn ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Królestwo zwierząt", "Mroczny Rycerz powstaje"), Jay Ellis ("Niepewne", "Top Gun: Maverick", "To jej wina") oraz Ji-young Yoo ("Until Dawn", "Ekspatki", "Palące tygrysy").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza duet Anna Boden i Ryan Fleck stojący za wieloma hollywoodzkimi hitami kinowymi i serialowymi ("Władcy przestworzy", "Mrs. America", "Kapitan Marvel").

Nostalgia z klasą

"Coraz rzadszy przypadek uwspółcześnienia lat 80. z klasą i pomysłem, a nie dla żeru na nostalgii. Jeszcze lepiej oglądałoby się z wysłużonej kasety VHS" – zauważa Jarosław Kowal na Filmwebie.

Na portalu Rotten Tomatoes film ocenia pozytywnie 75 proc. krytyków i 88 proc. użytkowników.

