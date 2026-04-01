Dziennik Gazeta Prawana logo

Szokujący film w polskiej telewizji. Trudno o bardziej aktualne dzieło

Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Iran: bunt przeciw reżimowi"
Już dziś w polskiej telewizji nastąpi reemisja szokującego filmu dokumentalnego "Iran: bunt przeciw reżimowi", w którym swoje historie opowiadają irańskie aktywistki i aktywiści protestujący przeciwko obecnym opresyjnym władzom kraju. Na którym kanale i o której godzinie będzie można obejrzeć dzieło uznane na Zachodzie za "lekturę obowiązkową"?

Reemisja dokumentu "Iran: bunt przeciw reżimowi" nastąpi dziś, 1 kwietnia o godz. 21:00 w BBC Brit, a godzinę później film pojawi się  także na platformie BBC Player. Film był już prezentowany na antenie stacji w ubiegłym roku, ale wskutek obecnej wojny w Iranie podjęto zrozumiałą decyzję o reemisji.

O czym jest film?

"Iran: bunt przeciw reżimowi" to film dokumentalny przedstawiający historię irańskiej opozycji od czasów, kiedy jej założyciele wierzyli we wprowadzanie reform w ramach systemu państwowego, po obecne – polegające na bezpośredniej konfrontacji z władzą. Twórcy programu przybliżają sylwetki niektórych protestujących. W gronie tym są m.in. aktywistka instruująca młode kobiety, jak dostać się na mecz piłkarski w męskim przebraniu, strajkujący robotnik poddany brutalnym torturom, a następnego dnia prowadzący kolejny protest, oraz osoba ujawniająca korupcję leżącą u podstaw władzy reżimu. Temperatura konfliktu między władzą a społeczeństwem wciąż rośnie. Produkcja opowiada historie wyjątkowych i odważnych ludzi, którzy ryzykują życie, by sprzeciwić się bezwzględnej dyktaturze.

"Lektura obowiązkowa"

W oryginalnym BBC film pojawił się  już pod koniec 2024 roku. Brytyjskie media w recenzjach wskazują przede wszystkim na to, jak bardzo bolesne i szokujące są historie opowiadane przez bohaterów filmu. W "The Times" czytamy, że są to "najbardziej wstrząsające opowieści, które usłyszycie w telewizji w tym tygodniu". "The Telegraph" komentuje, że "opowiedzenie historii ostatnich 45 lat Iranu za pomocą głosów aktywistów jest prostym, ale druzgocąco skutecznym zabiegiem". Natomiast "Guardian" kwituje krótko: "lektura obowiązkowa".

Dwie odsłony dokumentu

Trzeba wiedzieć, że "Iran: bunt przeciw reżimowi" został podzielony na dwie części. Kolejna odsłona dokumentu ukaże się tydzień później o tej samej porze, czyli w środę, 8 kwietnia o godz. 22:00 w BBC Brit. Druga część będzie oczywiście również dostępna na platformie BBC Player.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: IranBBCfilm dokumentalnywojna w Iranie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzokujący film w polskiej telewizji. Trudno o bardziej aktualne dzieło »
Zobacz
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj