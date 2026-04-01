Kultowy serial powrócił po latach. Spektakularne wyniki

Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 12:00
"Hoży doktorzy: powrót"
Nawet najwierniejsi fani powątpiewali już, że to jeszcze kiedykolwiek nastąpi. A jednak! Kultowy sitcom medyczny "Hoży doktorzy" powrócił z premierowym, dziesiątym sezonem po siedemnastu latach od premiery sezonu dziewiątego w 2009 roku. Gdzie można oglądać drugi odcinek produkcji zatytułowanej po prostu "Hoży doktorzy: powrót"?

Drugi odcinek serialu "Hoży doktorzy: Powrót", czyli po prostu dziesiątego sezonu kultowego sitcomu, zadebiutował w Polsce na platformie Disney+ dziś, 1 kwietnia. Nowe odcinki będą udostępniane w serwisie co tydzień.

Spektakularne wyniki

Nowy-stary serial od premiery notuje spektakularne wyniki oglądalności. Zachwyceni są również krytycy – według danych z portalu Rotten Tomatoes aż 90 proc. z nich ocenia powrót produkcji pozytywnie.

Co się  wydarzy w serialu?

J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Zach Braff jako John "J.D." Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Inni członkowie oryginalnej obsady, Judy Reyes i John C. McGinley, wystąpią gościnnie odpowiednio jako Carla i dr Perry Cox.

W rolach gościnnych pojawią się również Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott.

Kto stoi za serialem?

Twórca oryginalnej serii, Bill Lawrence (Doozer Productions), powraca jako producent wykonawczy. Funkcję tę pełnią również Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison oraz Sarah Chalke, oprócz ponownego wcielenia się w swoje role także pełnią funkcję producentów wykonawczych. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest Aseem Batra, a grono producentów wykonawczych uzupełnia Randall Winston. Serial powstał na zlecenie 20th Television, część Disney Television Studios.

Powiązane
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w serialu "Madison"
Najbardziej osobiste dzieło kultowego twórcy. Dwa odcinki serialu na start
"Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette"
To był najgłośniejszy romans Ameryki. Wielki i spodziewanie smutny finał serialu
"The Pitt", sezon 2., odcinek 12.
"Najlepszy serial w historii". Eksperci: Tego jeszcze nie było
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
