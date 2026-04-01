Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten serial zrobił prawdziwą furorę. Teraz wrócił i znowu jest na topie

Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
"Daredevil: Odrodzenie", sezon 2.
Na popularnej polskiej platformie streamingowej pojawił się drugi odcinek drugiego sezonu serialu Marvel Television "Daredevil: Odrodzenie". Długo wyczekiwany sezon od progu robi furorę, zachwycając fanów i zdobywając przychylność krytyków. Gdzie można oglądać przebojową produkcję z kultowym bohaterem Marvela?

Drugi odcinek drugiego sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" trafił dziś, 1 kwietnia, na platformę Disney+, a kolejne z ośmiu odcinków będą się pojawiać w serwisie co tydzień w środdassssasddy.

Wielki powrót po 10 latach

"Daredevil: Odrodzenie" to najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

Daredevil wrócił z pierwszym sezonem po 10 latach od premiery serialu Netflixa "Marvel: Daredevil", który także można oglądać na Disney+ – po tym, jak Netflix stracił licencję na rzecz nowej platformy. W nowym serialu w kultową postać ponownie wciela się lubiany Charlie Cox, który za swoją rolę zebrał dużo lepsze opinie niż Ben Affleck za tę samą rolę Matta Murdocka w filmie kinowym z 2003 roku.

W drugim sezonie burmistrz Wilson Fisk twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell's Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom.

Kto występuje w serialu?

W główne role wcielili się Charlie Cox, ponownie jako tytułowy Daredevil, oraz Vincent D'Onofrio jako niezwyciężony Wilson Fisk (Kingpin). W obsadzie znaleźli się również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini oraz Jon Bernthal jako Frank Castle (Punisher).

Hit w Polsce i na świecie

Recenzje serialu "Daredevil: Odrodzenie" są entuzjastyczne. Na portalu RottenTomatoes pierwszy sezon uzyskał 95 proc. pozytywnych głosów od fanów oraz 87 proc. od krytyków.

Co więcej, serial zadebiutował jako numer jeden na platformie Disney+ w Polsce i dopiero pojawienie się w serwisie kinowego megahitu "Vaiana 2" sprawiło, że spadł na – wciąż wysoką – drugą pozycję. Potem na chwilę odzyskał miejsce 1., ale wtedy na Disney+ trafił kolejny kinowy hit – "Mufasa: Król Lew", który, nomen omen, zdetronizował "Daredevila". Niemniej serial długo utrzymywał się w czołówce.

W USA "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutował z kolei na 1. miejscu wśród wszystkich seriali dostępnych w streamingu w dowolnym serwisie.

Finałowy odcinek pierwszego sezonu był najlepiej ocenianym ze wszystkich dotychczasowych. Na platformie iMDB uzyskał niesamowitą średnią ocen 9.3/10. Co prawda serial od początku cieszył się dużym uznaniem, a średnia wszystkich odcinków przekracza 8, ale próg 9 punktów na 10 przeskoczył dopiero przedostatni, ósmy odcinek serii (9.1).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonserialdisney+Daredevil
Powiązane
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w serialu "Madison"
Najbardziej osobiste dzieło kultowego twórcy. Dwa odcinki serialu na start
"The Pitt", sezon 2., odcinek 12.
"Najlepszy serial w historii". Eksperci: Tego jeszcze nie było
Wojciech Smarzowski, laureat Nagrody GSP za scenariusz "Domu dobrego"
Wybrano najlepszy polski scenariusz. "Mocne kino, które żąda bezwarunkowej empatii"
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTen serial zrobił prawdziwą furorę. Teraz wrócił i znowu jest na topie »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj