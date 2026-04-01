Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial kryminalny spodobał się Polakom. We Francji jest megahitem

oprac. Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Metoda Wagnera", odcinek 9./Materiały prasowe
Serial kryminalny "Metoda Wagnera" jest prawdziwym hitem we Francji, gdzie emituje się go już od sześciu lat. Teraz wreszcie i polscy widzowie poznają losy hipochondrycznego kapitana policji Césara Wagnera, który mierzy się z tajemniczymi sprawami, zaciekłą rywalizacją i prawdą, która potrafi wstrząsnąć do głębi . Dziewiąty odcinek serialu już dziś będzie dostępny w Polsce – gdzie konkretnie i o której godzinie?

Dziewiąty odcinek serialu "Metoda Wagnera" zadebiutuje na kanale 13 Ulica dziś, 1 kwietnia o godz. 22:00, a kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę, aż do finału sezonu 29 kwietnia.

O czym jest serial?

Kapitan César Wagner (Gil Alma) właśnie został przeniesiony do wydziału policji sądowej w Strasburgu na wschodzie Francji i próbuje odnaleźć się w nowym zespole. Towarzyszy mu doktor Elise Beaumont (Olivia Côte) – bezpośrednia, pewna siebie i bezkompromisowa patolożka sądowa. Wagner od pierwszego dnia wyznacza własne reguły gry: to oddany służbie policjant o dobrym sercu, zagorzały singiel i jednocześnie skrajny hipochondryk, całkowicie pochłonięty pracą. Jego nietypowe podejście szybko staje się wyzwaniem nie tylko dla podejrzanych, lecz także dla współpracowników. Hipochondria i obsesyjna drobiazgowość Wagnera często kłócą się z procedurami, a jego nieprzewidywalny styl zmusza wszystkich do ciągłego dostosowywania się. Elise nie zamierza mu jednak ustępować – z odwagą i ciętym dowcipem podważa jego decyzje na każdym kroku, wnosząc do śledztw energię i świeże spojrzenie. Razem tworzą duet równie chaotyczny, co skuteczny, który potrafi wpleść odrobinę humoru nawet w najtrudniejsze sprawy.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują wspomniani już Gil Alma ("Jeden dzień", "Ares") i Olivia Côte ("Sea Shadows", "WOMEN!"), a także Etienne Diallo ("Głowa do góry", "Antracyt"), Amaury de Crayencour ("Just a Fling"), Pierre Raby ("Smoke Signals", "Perfumes"), Coralie Russier ("Le Varou"), Fanny Cottençon ("Etoile Du Nord"), Antonia de Renginger ("Flashback", "Tego lata stałam się piękna"), Joséphine de Meaux ("Nietykalny", "Szczęśliwe dni"), Soufiane Guerrab ("Lepsze jutro", "Lupin") oraz Samuel Labarthe ("The Divorce", "Miłość w zimnym klimacie").

Niezwykły kryminał

W serialu bohaterowie zmierzą się m.in. ze śmiercią lokalnej wschodzącej gwiazdy, rzekomym wampirem oraz zagadką tajemniczych podziemnych tuneli. Na ich drodze staną też rodzinne sekrety, polityczne skandale i zbrodnie, które wstrząsną Strasburgiem do głębi. "To wybuchowa mieszanka napięcia, humoru i chaosu – nie kolejny zwykły kryminał, lecz odważna, wciągająca wyprawa  w najbardziej tajemnicze zakątki Alzacji" – zapewnia dystrybutor.

Polakom nowy serial podoba się coraz bardziej, zatem możemy się spodziewać kolejnych sezonów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serial13 Ulicanowy odcinek
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj