Kinowy thriller akcji błyskawicznie na VOD. Zajęło to półtora miesiąca

Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 09:00
Jason Statham i Bodhi Rae Breathnach w thrillerze akcji "Samotnik"
Jason Statham to bezdyskusyjnie ikona kina akcji, a filmy z jego udziałem od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród fanów kina i adrenaliny. Mamy dla nich świetną wiadomość. Raptem półtora miesiąca temu 58-letni Brytyjczyk powrócił na wielkie ekrany w thrillerze "Samotnik" w reżyserii Rica Romana Waugha, a już dziś film można oglądać w zaciszu domowym.

Thriller akcji "Samotnik" ("Shelter") wszedł na ekrany polskich kin w połowie lutego, a już półtora miesiąca później, dziś, 31 marca, trafił do wypożyczalni VOD takich jak Premiery CANAL+, Polsat Box Go czy Player.

O czym jest film?

W "Samotniku" uwielbiany Jason Statham ("Adrenalina", "Angielska robota", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Transporter", "Niezniszczalni", "Meg", "Przekręt", "Porachunki", "Agentka", "Jeden gniewny człowiek", "Pszczelarz", "Fachowiec" )wciela się w Masona, byłego agenta sił specjalnych, który porzucił dawne życie po odkryciu brutalnej prawdy o swojej misji. Od lat ukrywa się na odległej szkockiej wyspie, z dala od politycznych rozgrywek i brudnych tajemnic. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.

Mason nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość. Na nowo trafia na celownik tajnych służb, które kiedyś zrobiły z niego maszynę do zabijania. Teraz wrócili po to, by z nim wreszcie skończyć.

"Samotnik" to nie tylko film o facecie, który został niesłusznie oskarżony i próbuje dowieść swojej niewinności. To przede wszystkim pełna dynamicznej akcji zwariowana podróż dwóch zagubionych dusz, które mają okazję zrozumieć, jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Jak cenne są przyjaźń i poleganie na sobie nawzajem – mówił reżyser Ric Roman Waugh ("Greenland", "Świat w ogniu", "Kandahar"), w rozmowie opublikowanej na yahoo.com.

Kto występuje w filmie?

W "Samotniku" bohaterowi granemu przez Jasona Stathama towarzyszy 15-letnia dziewczyna, którą uratował z morskiej toni. Wciela się w nią Bodhi Rae Breathnach ("Hamnet", "Obserwowani"). Gdy tylko młoda aktorka pojawiła się na castingu, Waugh i Statham wiedzieli od razu, że tylko ona może zagrać Jessie. "Potem na planie stworzyli fantastyczny duet, o czym widzowie przekonają się już niebawem" – przekonuje dystrybutor.

W doborowej obsadzie filmu znaleźli się  także Bill Nighy ("To właśnie miłość", "Czas na miłość", "Hotel Marigold", "Omen: Początek", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka"), Naomi Ackie ("Mrugnij dwa razy", "Czwartkowy Klub Zbrodni", "Mickey 17", "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"), Harriet Walter ("Rozważna i romantyczna", "Młoda Wiktoria", "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", "Ostatni pojedynek") i Daniel Mays ("Angielska robota", "Vera Drake", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie").

Powiązane
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w serialu "Madison"
Najbardziej osobiste dzieło kultowego twórcy. Dwa odcinki serialu na start
"Harry Potter"
Serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Jest pierwszy zwiastun
"Mike & Nick & Nick & Alice"
Nowa komedia gangsterska w streamingu. "Porywająca"
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
