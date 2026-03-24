Kim jest Krzysztof Zanussi?

Krzysztof Zanussi to jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów. Jego filmy zaliczane są do nurtu określanego mianem kina moralnego niepokoju. Na swoim koncie Krzysztof Zanussi ma takie filmy jak:

"Struktura kryształu"

"Iluminacja"

"Bilans kwartalny"

"Barwy ochronne"

"Rok spokojnego słońca"

"Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową".

Dwójka aktorów zrezygnowała z gry u Zanussiego

Jakiś czas temu reżyser rozpoczął pracę nad produkcją "Całopalenie". Jak mówi to nie tylko jego najnowszy, ale najprawdopodobniej "ostatni film", jaki nakręci. Krzysztof Zanussi w w materiale opublikowanym na platformie YouTube, na kanale "Historia filmu" wyznał, że spotkał się z dużym problemem, gdy zaczynał pracę. Dwójka aktorów, która miała zagrać główne role zrezygnowała.

Jest to pewnie mój ostatni film i szczególnie mi na nim zależy. Niemniej, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, dwoje aktorów do głównych ról, wcześniej już umówionych, odmówiło. Powiedzieli, że nie chcą w tym grać. (...) W jakiś sposób, jeśli dobrze ich zrozumiałem, bo tłumaczyli mi to przez telefon, to była kwestia dystansu, że do tej tematyki nie chcą przylgnąć. Nie chcą o żadnych sprawach duchowych rozważać i że to jest im świat obcy. Oboje to powiedzieli, w różny sposób - powiedział Zanussi.

Produkcja zaskoczona aferą wokół filmu Zanussiego

Słowa reżysera zaskoczyły zaplecze producenckie filmu "Całopalenie". W rozmowie z Onet.pl przedstawicielka produkcji przyznała, że pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, mocno ją zaskoczyły. Nie identyfikujemy żadnych zagrożeń ani od strony produkcyjnej, ani artystycznej - mówi Iwona Niewiadomska, Kierownik Sekcji Planowania i Komunikacji w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Kto zagra w filmie "Całopalenie"?

Wymieniła przy okazji aktorów, którzy zagrają w najnowszym filmie Krzysztofa Zanussiego. To m.in. Ksawery Szlenkier, Karolina Kominek, Mateusz Rusin, Marcin Hycnar, Bartłomiej Kotschedoff, Michał Czarnik, Mateusz Więcławek oraz Maria Mamona. W mediach społecznościowych zamieszczono nagranie z pracy nad filmem "Całopalenie".

Karolina Kominek, która gra jedną z ról w tej produkcji przyznała, że "po pierwszym spotkaniu i pierwszej rozmowie z reżyserem nie miałam żadnych wątpliwości". To film o ludziach, którzy osiągnęli w życiu zwykły sukces, a chcą czegoś więcej. Nie będą szczęśliwi w korporacji, mimo że będą mieli spłacone raty - mówił o scenariuszu sam reżyser, czyli Krzysztof Zanussi.