Wszystkie odcinki serialu "Off Campus" będą dostępne na Prime Video od 13 maja 2026 roku.

O czym jest serial?

"Off Campus" to serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość.

Reklama

Pierwszy sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu "przeciwieństwa się przyciągają" pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.

Kto występuje w serialu?

Wśród stałych członków obsady "Off Campus" znajdują się Ella Bright ("The Crown", "Malory Towers"), Belmont Cameli ("Until Dawn", "Saved by the Bell"), Mika Abdalla ("Budka z przekąskami", "Seksapil"), Antonio Cipriano ("Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny", "Skarb narodów: Na skraju historii"), Jalen Thomas Brooks ("The Pitt", "Noc Dziękczynienia"), Josh Heuston ("Diuna: Proroctwo", "Szkoła złamanych serc") oraz Stephen Kalyn ("Gen V", "Motorheads").

Kto stoi za serialem?

Reklama

Twórczyni serialu Louisa Levy pełni funkcję współrunnerki i producentki wykonawczej razem z Giną Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen i James Seidman są producentami wykonawczymi ze strony Temple Hill. Leanna Billings z Billings Productions oraz Neal Flaherty również pełnią funkcje producentów wykonawczych.

Elle Kennedy, twórczyni uniwersum "Off Campus", jest bestsellerową autorką według list "New York Timesa", "USA Today" i "Wall Street Journal", mającą na koncie ponad 50 powieści obyczajowych i romansów. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 25 języków i sprzedały się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.