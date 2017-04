Czasem najlepszym wyjściem jest wyjście za mąż. Juliette zajmuje się organizacją ślubów, ale sama jest zadowoloną z życia singielką. Facetów traktuje dość rozrywkowo i beztrosko korzysta z własnej urody. Szczególnie, że w dzieciństwie była szkolnym „brzydkim kaczątkiem”. Wszystko jednak zmienia się, gdy okoliczności zmuszają ją do organizacji wesela Alexii, znienawidzonej koleżanki z podstawówki. Co gorsza narzeczonym Alexii okazuje się być Mathias, uroczy facet, z którym Juliette spędziła niedawno upojną noc. Trzeba być nie lada zawodowcem, by zorganizować szczęście wrednej krowie i mężczyźnie, którego się kocha. Juliette nie może sobie pozwolić na stratę tego zlecenia. Ślub musi się odbyć… ale kto będzie panną młodą, to się jeszcze okaże…

W obrazie Reem Kherici oprócz niej samej główne role zagrają Nicolas Duvauchelle oraz Julia Piaton. Premiera kinowa 23 czerwca 2017 roku.