5 marca 2013 roku czwórka polskich himalaistów: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego wyruszyła na położony w Karakorum Broad Peak, aby zdobyć upragniony szczyt. Spektakularny sukces, jaki odnieśli, miał jednak wysoką cenę… W trakcie zejścia śmierć ponieśli Berbeka i Kowalski.

Reklama

To już 7. rocznica pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak. Góry, która przez wiele lat uchodziła za jedną z najtrudniejszych do zdobycia zimą. 5 marca 2013 roku to się udało. Pamiętam wielką radość i dumę. Niestety mój ojciec i Tomek Kowalski nie wrócili ze szczytu. To dla mnie bardzo ważne, że postać mojego taty, jego historia i górska pasja są dla kogoś inspirujące. Cieszę się, że powstaje film, zwłaszcza, że stworzyliśmy razem z ekipą pełną ciepła, rodzinną atmosferę. - mówi Krzysztof Berbeka, najstarszy syn Macieja i Ewy Berbeków

W filmie z perspektywy Macieja Berbeki poznamy kulisy pierwszego w historii zimowego wejścia na szczyt Broad Peak, którego dokonali Polacy w 2013 roku. „Broad Peak” to opowieść o pięknej, ale i niszczycielskiej pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia wielkiej, ale i trudnej miłości, jaka połączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Reżyserem filmu jest Leszek Dawid – twórca wielokrotnie nagradzanego hitu „Jesteś Bogiem” oraz popularnych seriali „Pakt” i „Nielegalni”. W roli głównej zobaczymy Ireneusza Czopa, znanego m.in. z filmów „Konwój” i „Pokłosie”. Żonę Macieja Berbeki, Ewę zagra dwukrotna laureatka Telekamery i nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orzeł – Maja Ostaszewska („Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Body/Ciało”). W postać Krzysztofa Wielickiego, szefa wyprawy na Broad Peak, wcieli się zdobywca Orła za „Boże Ciało” oraz nagrody aktorskiej Festiwalu Filmowego w Gdyni za rolę w filmie „Amok” – Łukasz Simlat. Adama Bieleckiego zagra trzykrotny zdobywca tej samej nagrody – za role w obrazach „Cicha noc”, „Obietnica”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” – Dawid Ogrodnik; Tomka Kowalskiego – Maciej Raniszewski, Artura Małka – Maciej Kulig, a Andrzeja Zawadę – Tomasz Sapryk.

Za zdjęcia do filmu odpowiada Łukasz Gutt („Serce miłości”, „Panie Dulskie”), a za montaż Maciej Pawliński („Żyć nie umierać”, „Essential Killing”). Charakteryzacja to dzieło Katarzyny Wilk („Dziewczyny ze Lwowa”) i Ewy Drobiec („Kamerdyner”, „Kler”, „Wołyń”), scenografia – Katarzyny Jędrzejczyk („Zjednoczone stany miłości”, „Fuga”) i Janusza Mazurczaka („Kobieta sukcesu”, „Legendy polskie”), kostiumy – Agaty Culak („Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Zgoda”, „Jestem mordercą”). Monika Krzanowska („Ziarno prawdy”, „Skrzydlate świnie”) jest odpowiedzialna za dźwięk, za kierownictwo produkcji – po Małgorzacie Wali („Baby Bump”, „Wilkołak”) – obecnie odpowiada Weronika Pacewicz. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat.

Projekt powstaje przy wsparciu Polskiego Związku Alpinizmu, Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki oraz Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady. Nad warstwą merytoryczną czuwa grono specjalistów w tej tematyce. Film powstaje przy pełnym wsparciu bliskich Macieja i Ewy Berbeków.

Kto z nas nie zastanawiał się, po co oni to robią? W imię czego podejmują takie ryzyko? Czy to zwyczajny egoizm czy może próba przezwyciężenia ludzkich ograniczeń? Dlaczego idą w tak niebezpieczne góry wbrew wszystkiemu, zostawiając na dole najbliższych – ukochane żony, dzieci? Twórcy filmu „Broad Peak” również zadają sobie te pytania, zbliżając widza do tajemnicy fascynujących wyczynów polskich himalaistów. Do tej pory nie uczyniła tego żadna inna rodzima produkcja. Zainicjowany i produkowany przez East Studio, „Broad Peak” jest pierwszym w Polsce filmem fabularnym o tej tematyce. Aby wiernie oddać realia wyprawy i przybliżyć widzom potęgę najwyższych gór świata ekipa filmowców poleciała m.in. w Karakorum. To właśnie w bazie pod K2 i na ścianie Broad Peak, na wysokości ponad 5 tys. m n.p.m. powstawała część zdjęć. „Broad Peak” to pierwszy na świecie film fabularny, w którym zdjęcia z udziałem głównego aktora kręcone były na tej wysokości. Ponadto, trwające od lipca 2018 do stycznia 2020 roku, zdjęcia powstawały w Warszawie (m.in. w Centrum Olimpijskim), w Zakopanem – w domu rodzinnym Berbeków i Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także w Radomiu, nad Bałtykiem oraz w Alpach (Dolina Aosty).

Tragedia polskiej ekspedycji w Karakorum miała miejsce zaledwie siedem lat temu. W momencie premiery minie prawie osiem lat od tych wydarzeń. W ocenie części naszych odbiorców dystans czasowy może wydawać się niewielki, bo osoby związane z całą ekspedycją – wspinacze i ich rodziny – nie uporały się jeszcze z jej ciężarem. Ta historia jest dla nas jednak niezwykle ważna i traktujemy ją z ogromnym szacunkiem – dlatego postanowiliśmy pojechać w Karakorum. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby te sceny były kręcone w miejscu innym, niż to, w którym działy się prawdziwe wydarzenia. Zadbaliśmy w maksymalnym stopniu o bezpieczeństwo naszej ekipy i po prostu ruszyliśmy. Z tego samego powodu proces realizacji został poprzedzony długimi konsultacjami – ze wspinaczami, również tymi zaangażowanymi w ekspedycję z 2013 roku, oraz z rodziną Macieja Berbeki. Mieliśmy zaszczyt rozmawiać z Ewą Berbeką jeszcze przed jej śmiercią – żona słynnego himalaisty wyraziła swoje wzruszenie faktem, że historia jej rodziny pojawi się na dużym ekranie. Dla rodziny Maćka to było ważne, by film pokazywał szczerą i wierną oryginałowi opowieść. Obdarzono nas ogromnym zaufaniem. Zarówno dla osób bliskich głównego bohatera, jak i dla nas, najważniejsze jest ukazanie – przez pryzmat historii państwa Berbeków – przed jakimi szalenie trudnymi decyzjami stają himalaiści i ich rodziny. – mówi Maciej Rzączyński, CEO i producent w East Studio. Rzączyński nie ukrywa jednak radości z powodu zakończenia zdjęć: To dla nas wyjątkowy, ale skrajnie trudny projekt. Niektórzy mówili, że porywamy się z motyką na słońce, że się nie uda. A niektórzy poszli za nami właśnie dlatego, że byliśmy wystarczająco szaleni. Obecnie East Studio poszukuje zagranicznych partnerów do międzynarodowej dystrybucji filmu.

Na świecie jest czternaście szczytów sięgających powyżej ośmiu tysięcy metrów. Dziesięć z trzynastu zostało zdobytych zimą przez Polaków: trzy zdobył Maciej Berbeka, trzy Krzysztof Wielicki, a dwa Adam Bielecki – bohaterowie filmu „Broad Peak”. Czternasty z nich, czyli słynne K2 wciąż czeka na zdobycie.

"Broad Peak" w kinach od 8 stycznia 2021