Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką i móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania w ludzkiej rzeczywistości skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu do domu. Na szczęście poznaje Maxie – nową dziewczynkę w mieście, której życie wciąż uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal do świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.

„Wróżka Zębuszka” to najnowszy film Producentów animowanych hitów: „Ups: Arka odpłynęła”, „Ups2! Bunt na Arce” oraz kosmicznej komedii „Luis i obcy”