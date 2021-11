Za produkcje odpowiadają twórcy „Toy Story” i „Jak wytresować smoka”.

Reklama

Zmęczony obowiązkami króla polarnego, Misiek postanawia zrobić sobie wolne i poświęcić więcej czasu rodzinie. Niestety ktoś wykorzystuje urlop władcy i kradnie mu koronę – symbol jego władzy. A bez niej Misiek nie może sprawować rządów i naraża poddanych na wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy katastrofa wisi na włosku, pojawia się wskazówka mówiąca, że korona mogła zostać wywieziona do Chin. Aby ją odzyskać, Misiek, jego rodzina i przyjaciele – pod pozorem wspólnych wakacji – udają się do Azji. Na miejscu odkrywają, że zaginiony przedmiot został ukryty w największym parku rozrywki na świecie. Chcąc go odnaleźć, bohaterowie będą musieli skorzystać ze wszystkich niesamowitych atrakcji wesołego miasteczka. Pomogą im w tym nowi kumple – niezwykle dzielne, chińskie tygrysy.

Premiera 17 grudnia.