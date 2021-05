To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie - najintensywniejsze..pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce..Miejscem akcji jest małe miasto, blokowe osiedle i miejski basen, na którym najchętniej przesiadują nasi bohaterowie - zdradza producentka filmu, Marta Habior. W obsadzie zobaczymy świetnych aktorów młodego pokolenia: Sandrę Drzymalską, Mikołaja Matczaka, Nel Kaczmarek, Zofię Świątkiewicz i Jakuba Wróblewskiego. Jedną z głównych ról („Łysy”) zagrał naturszczyk - Michał Sitnicki, odnaleziony przez reżysera na..instagramie.

Akcja „Ostatniego Komersu” rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.

Film ma już na swoim koncie nagrodę nagrodę Jury Młodych oraz nagrodę dla najlepszego filmu w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W czerwcu zostanie pokazany w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.