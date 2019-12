Ekranizacja popularnej powieści Davida Foenkinosa wydanej w 2016 roku.

Intryga filmu skupiona jest wokół maszynopisu, który przypadkiem zostaje odnaleziony w bibliotece na prowincji. Jako jego autor podpisany jest, nieżyjący już, Henri Pick, prosty człowiek kojarzony przez rodzinę i znajomych raczej z prowadzeniem pizzerii w małym miasteczku na wybrzeżu Bretanii, niż z literacką twórczością. Wydana książka okazuje się prawdziwym bestsellerem, co wzbudza podejrzenia u szanowanego krytyka Jeana-Michaela Rouche’a. Mężczyzna publicznie podważa autorstwo powieści, przez co traci żonę i pracę. Rozpoczyna więc prywatne śledztwo, by rozwiązać tajemnicę enigmatycznego Henriego Picka.