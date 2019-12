Reżyserem filmu jest Jason Reitman, który również odpowiada za scenariusz wraz z Gilem Kenanem. Obsada filmy to przede wszystkim dzieciaki - wskazuje się, że na fali fascynacji "Stranger Things" i na fali mody na lata osiemdziesiąte, zarządzający marką "Ghostbusters" postanowili odmłodzić film.

Na razie za wcześnie jest, by powiedzieć, czy będzie takim hitem jak kultowy film z lat osiemdziesiątych, czy tak nieudaną komedią jak próba powrotu opowieści z 2016 roku. Film do kin wkroczy latem 2020 roku.

Widać wyraźnie, że adresowany jest do młodego widza i z nadzieją na choćby kilka deszczowych dni podczas wakacji. Czy to wystarczy, by zmierzyć się z własną legendą? Przekonamy się za około osiem miesięcy.