Komedia muzyczna na lato to coś, co z komercyjnego punktu widzenia, sprawdza się. Tym razem szefowie Universal zaproponowali "Yesterday". To wizja świata, w którym tylko jedna osoba pamięta piosenki The Beatles, a dorobek legendarnego zespołu zniknął zewsząd, nawet z google.

W obsadzie m.in. Himesh Patel, Lily James i Kate McKinnon, ale show kradnie, według pierwszych doniesień Ed Sheeran, który w filmie gra samego siebie.

Oczywiście w musicalu nie zabraknie dobrze znanych przebojów The Beatles.

Polska premiera filmu 12 lipca, oto polski zwiastun produkcji.