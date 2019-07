Przed nami zupełnie nowa odsłona serii, która nie tylko zarobiła miliardy dolarów, stając się jednym z najsłynniejszych cyklów filmowych w historii kina, ale także zdobyła serca milionów widzów na całym świecie. „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw” to spin-off, z którego dowiemy się, skąd wzięły się napięte relacje między Luke’em Hobbsem i Deckardem Shawem. W obsadzie: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba i Vanessa Kirby.

Twórcy filmu zapowiadają, że widzowie otrzymają wszystko to, za co pokochali serię – szybkie auta, pisk opon, niezwykłe sceny walki, ucieczki, pościgi, wysokooktanową akcję i humor – oraz dużo więcej: luz, rozrywkę i coś, czego nie da się opisać. Trzeba to zobaczyć na ekranie – a mowa o chemii między Dwayne’em Johnsonem i Jasonem Stathamem.

„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw” – w kinach od 2 sierpnia.