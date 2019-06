Ciężko uwierzyć, ale szaleństwo zaczęło się raptem 10 lat temu od serii gier skierowanych na smartfony i tablety, które z miejsca podbiły światowy rynek i sprawiły, że fiński producent Rovio z niczego wykreował nową, światową markę.

Potem, w 2016 roku do kin wkroczyła pierwsza część filmu o Wściekłych Ptakach. Czerwony, Chuck, Bomba, Matylda i Mocarny Orzeł to tylko niektóre z postaci, które dobrze rozpoznaje dziś nie tylko każde dziecko, ale i każdy rodzic. Przemysł wokół Angry Birds rozrósł się. Dziś na rynku mamy nie tylko filmy i gry kompterowo-smartfonowe. Dostępne są też gry analogowe, a także - co oczywiste - pluszowe przytulanki.

Nie ma co się dziwić, że producenci idą za ciosem i mimo nie do koca przychylnych recenzji pierwszej części, wypuszczają kolejne.

Oto finalny zwiastun nowej animacji.