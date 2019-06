To jeden z najgorętszych i najbardziej komentowanych zwiastunów, które właśnie trafiły do sieci. Dzieje się tak ze względu na tematykę: kosmonauta poszukuje zaginionego we wszechświecie dwadzieścia late temu wcześniej ojca.

Reżyserem filmu jest James Gray, który z odtwórcą głównej roli, Bradem Pittem, współpracował już przy filmie "Zaginione Miasto Z".

Obraz "Ad Astra" zobaczymy w kinach 20 września. Oto polski zwiastun produkcji: