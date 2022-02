Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan.

Polskie akcenty

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Nominację za zdjęcia otrzymał Janusz Kamiński za swoją pracę przy filmie "West Side Story" Stevena Spielberga. Tym samym Kamiński został nominowany po raz 7. w karierze. Polski operator ma już na koncie dwa Oscary: za "Listę Schindlera" i "Szeregowca Ryana", oba również w reżyserii Spielberga.

Prócz Kamińskiego o statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą: Greig Fraser ("Diuna"), Dan Laustsen ("Zaułek koszmarów"), Ari Wegner ("Psie pazury"), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").

Historyczne osiągnięcie

W gronie nominowanych w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazły się z kolei: "The Hand of God" Paolo Sorrentino (Włochy), "Lunana: A Yak in the Classroom" Pawo Choyning Dorji (Bhutan), "Flee" Jonasa Pohera Rasmussena (Dania), "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego (Japonia) oraz "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera (Norwegia).

Bezprecedensowe osiągnięcie stało się udziałem filmu "Przeżyć" ("Flee"), który jako pierwszy film w historii zdobył równocześnie nominacje w kategoriach najlepszego dokumentu, animacji i filmu obcojęzycznego. Film Jonasa Pohera Rasmussena trafi do polskich kin 18 marca, zatem tydzień przed galą oscarową.

Najlepszy film?

Do Nagrody Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film nominowano: "Psie pazury" Jane Campion, "CODA" Sian Heder, "Belfast" Kennetha Branagha, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "Nie patrz w górę" Adama McKaya, "Diuna" Denisa Villeneuve'a, "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, "Zaułek koszmarów" Guillermo del Toro oraz "West Side Story" Stevena Spielberga.

Największy faworyt to "Psie pazury", które uzyskały aż 12 nominacji. Kategorie techniczne zdominowała za to "Diuna", nominowana wszakże również za scenariusz adaptowany.

Pełna lista nominacji

NAJLEPSZY FILM

"Belfast"

"CODA"

"Drive My Car"

"Nie patrz w górę"

"Diuna"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

"Drive My Car" (Japonia)

"Flee" (Dania)

"The Hand of God" (Włochy)

"Lunana: A Yak In The Classroom" (Bhutan)

"The Worst Person In The World" (Norwegia)

NAJLEPSZY REŻYSER

"Belfast" - Kenneth Branagh

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi

"Psie pazury" - Jane Campion

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"West Side Story" - Steven Spielberg

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessica Chastin - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Nicole Kidman - "Being the Richards"

Kristien Stewart - "Spencer"

Penelope Cruz - "Matki równoległe"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Javier Bardem - "Being the Richards"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Will Smith -" King Richard: Zwycięska rodzina"

Andrew Garfield - "Tick, tick... BOOM!"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kristen Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Ciaran Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur- "CODA'

J.K. Simmons - "Being the Richards"

Kodi Smith-McPhee - "Psie pazury"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"Raya i ostatni smok"

"Mitchellowie kontra maszyny"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Writing in Fire"

"Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised"

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

"Nie patrz w górę"

"Diuna"

"Encanto"

"Matki równoległe"

"Psie pazury"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina"

"Dos Oruguitas" - "Encanto"

"No Time To Die" - "Nie czas umierać"

"Somehow you do" - "Four Good Days"

"Down to Joy" - "Belfast"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Cruella"

"Cyrano"

"Zaułek koszmarów"

"Diuna"

"West Side Story"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Belfast"

"Nie patrz w górę"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person In The World"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"CODA"

"Drive My Car"

"Córka"

"Psie pazury"

"Diuna"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Nie patrz w górę"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Tick, tick,... boom!"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać:

"West Side Story"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Diuna"

"Zaułek koszmarów"

"Tragedia Makbeta"

"West Side Story"

"Psie pazury"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Diuna"

"Free Guy"

"No Time To Die"

"Spider-Man: No Way Home"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Cruella"

"Dom Gucci"

"Diuna"

"Coming 2 America"

"OczyTammy Faye"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Diuna"

"Zaułek koszmarów"

"Tragedia Makbeta"

"West Side Story"

"Psie pazury"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Ala Kachuu - Take and Run"

"Sukienka"

"Ony my mind"

"Please hold"

"The Long Goodbye"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"Robin Robin"

"The Wildshield Wiper"

"Boxballet"

Kiedy gala wręczenia Oscarów?

Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, po trzech latach, kiedy uroczystość odbywała się bez prowadzącego, organizatorzy podjęli decyzję o przywróceniu jej tradycyjnej formuły.

W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 r. postanowiono powtórzyć tę formułę. Jak argumentowali wówczas członkowie Akademii, uroczystość bazującą na "osobowościach sław wręczających nagrody" oglądało 30 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co oznacza "nieznaczny wzrost oglądalności" w porównaniu z rokiem 2018. Również ubiegłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów nie miała prowadzącego. W roli prezenterów wręczających nagrody wystąpili m.in. Bong Joon-ho, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Regina King i Brad Pitt.

Według Variety oglądalność gali oscarowej w 2021 r. - kiedy w kategorii najlepszy film zwyciężył "Nomadland" Chloe Zhao - spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów. "ABC z pewnością ma nadzieję na odwrócenie tego trendu w br." - ocenił portal.