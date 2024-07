Jak podkreślają twórcy, "Dziewczyna i morze" to opowieść o triumfie ludzkiego ducha i o tym, co można osiągnąć, gdy włoży się w marzenia wszystkie siły.

Pierwsza taka kobieta

Daisy Ridley wciela się w rolę znakomitej pływaczki, która urodziła się w 1905 roku w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów. Dzięki ogromnemu wsparciu starszej siostry i pomocnych trenerów, pokonała przeciwności losu i wrogość patriarchalnego społeczeństwa, aby awansować w szeregach olimpijskiej drużyny pływackiej i ukończyć oszałamiające wyzwanie.

Film "Dziewczyna i morze" przedstawia jej drogę do pokonania ponad 33-kilometrowej trasy z Francji do Anglii, która pozwoliła Trudy Ederle zapisać się w historii jako pierwsza kobieta, która z powodzeniem przepłynęła wpław kanał La Manche.

To niesamowite oglądać ten film z publicznością, widzieć mężczyzn i kobiety, ludzi w każdym wieku, bardzo emocjonalnie reagujących na życie Trudy – mówił scenarzysta i producent Jeff Nathanson po kinowej premierze filmu.

Robiąc filmy chcemy poruszyć ludzi emocjonalnie i właśnie o to chodzi w tej historii. Wszystko jest możliwe, jeśli masz talent i wystarczająco mocno czegoś chcesz. Trudy miała talent, ale pracowała na to, czego chciała, ciężej niż ktokolwiek inny – dodał producent Jerry Bruckheimer.

Kto stoi za filmem?

Obok wcielającej się w główną bohaterkę Daisy Ridley w filmie "Dziewczyna i morze" występują Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston i Glenn Fleshler.

Obraz w reżyserii Joachima Rønninga został napisany przez Jeffa Nathansona na podstawie książki "Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World" autorstwa Glenna Stouta.

Producentami są Jerry Bruckheimer, Chad Oman i Jeff Nathanson, a producentami wykonawczymi John G. Scotti, Daisy Ridley i Joachim Rønning.