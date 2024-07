Wszystkie filmy są dostępne w serwisie Premiery CANAL+.

"Abigail"

"Abigail" to najnowszy film Matta Bettinelli-Olpina i Tylera Gilletta, duetu odpowiedzialnego za takie hity jak dwie ostatnie części "Krzyku" czy "Zabawa w pochowanego".

Dwunastoletnia Abigail (Alisha Weir) dzięki bogatemu ojcu ma wszystko, o czym mogłaby zamarzyć. Dziewczynka uwielbia balet. Gdy pewnego razu zostaje tradycyjnie odebrana z lekcji przez szofera, nic nie zwiastuje tego, co nadejdzie. Zostaje porwana, a porywacze żądają 50 milionów dolarów okupu.

Zadaniem kilkuosobowej grupy porywaczy jest pilnowanie dziewczynki przez jedną noc. Tylko jedną. Wkrótce okazuje się, dlaczego to z pozoru banalne zadanie jest tak niebezpieczne. Abigail jest nie tylko małą dziewczynką, a samo porwanie staje się wstępem do jej morderczej gry.

"Gniazdo pająka"

Nowy Jork opanowała śnieżyca, wymuszająca na mieszkańcach pozostanie w domu. Nastolatka Charlotte (Alyla Browne) znajduje małego pająka, którego przygarnia do siebie. Zamiast zabaw z rówieśnikami woli samotność, a nowy lokator zastępuje jej przyjaciół. Spędza z nim dużo czasu, a on ma okazję poznać jej życie, zamykające się w obrębie starej kamienicy.

Pewnego dnia pająk zaczyna rosnąć i choć pozornie nie jest to nic strasznego, z upływem czasu staje się coraz większy – na tyle, by siać postrach wśród mieszkańców, pozbawiając życia kolejne osoby. Charlotte nie ma wyjścia i podejmuje walkę z monstrum. Towarzyszy jej partner mamy, Ethan (Ryan Corr), którego dziewczynka mimo jego starań nie chciała zaakceptować. Mają coraz mniej czasu, by uratować lokatorów i siebie przed potworem.

"The Watchers"

Reżyserski debiut Ishany Shyamalan, córki M. Night Shyamalana, reżysera tak kultowych filmów jak "Szósty zmysł", "Osada" czy "Split".

Mina (Dakota Fanning) żyje z traumą śmierci matki, za którą się obwinia. W związku z tym panicznie boi się samotności. Na co dzień pracuje w sklepie zoologicznym jako sprzedawczyni. Pewnego dnia szef prosi ją, by zawiozła do klienta specjalny rodzaj papugi. Mina nie ma wyjścia. Rusza w długą, samotną podróż samochodem.

Droga wiedzie przez las. Nagle samochód zatrzymuje się, a telefon przestaje działać. Spanikowana i zdezorientowana dziewczyna wysiada z samochodu, który w sekundę zostaje wciągnięty przez przyrodę do środka ziemi. Mina ucieka przed zaczynającymi otaczać ją mrocznymi dźwiękami. Niespodziewanie jej oczom ukazuje się dom, do którego serdecznie zaprasza ją starsza kobieta. Mina w popłochu korzysta z zaproszenia. Nie wie, jak wielki błąd popełnia. Nie tylko chata nie gwarantuje obiecywanego schronienia, ale okazuje się, że Mina nie jest w nim sama. Złapane w pułapkę ofiary zostają uwięzione w domu, w którym co noc ściany zamieniają się w lustro weneckie, a lokatorów obserwują niezbadane, niebezpieczne istoty.