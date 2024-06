Netflix na dobre zainteresował się polskim hip-hopem. "Cały ten rap" w reżyserii Piotra Szubstarskiego to kolejna propozycja platformy, po filmie fabularnym "Freestyle" i ogłoszonym niedawno talent show "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska".

"Cały ten rap" - pierwszy taki serial

"Rap to nie jest zwykły gatunek muzyczny. Rap to cała kultura i potężny biznes. Od pokątnego sprowadzania kaset i kopiowania płyt do wielomilionowych zasięgów w internecie, wypełniania największych stadionów na koncertach po niezależne imperia muzyczne. Cały ten rap to polska scena rapowa opisana słowami jej twórców" czytamy w opisie festiwalowym dokumentu.

"Pierwszy polski serial dokumentalny Netfliksa oddaje głos im wszystkim: od pierwszego pokolenia, które walczyło ze stereotypami, zarazem tworząc inne, aż po to, które korzystając ze swojej popularności, wyniosło rap do pozycji gatunku, który wciąż wyznacza najważniejsze trendy. To opowieść o rapie słowami Sokoła, TEDE, Wdowy, Szczyla, Young Leosi i wielu innych".

"Cały ten rap" - kiedy premiera?

W ramach specjalnego pokazu w środę 24 lipca o godz. 19.00 na Nowych Horyzontach będzie można obejrzeć trzy odcinki serialu (1, 2 i 4).

Następnie serial trafi na platformę Netflix, choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znany. Wiadomo za to, że produkcja jako "All That Rap" ma być dystrybuowana również na światowych kanałach Netflixa.