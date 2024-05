"Moja wina: Londyn" tak jak oryginał został oparty na pierwszej części bestsellerowej trylogii "Winnych" Mercedes Ron ("Moja wina", "Twoja wina", "Nasza wina").

"Moja wina: Londyn". O czym będzie film?

"Kiedy matka Noah - Ella, zakochuje się w bogatym mężczyźnie o imieniu William, obie przeprowadzają się z Ameryki do Londynu, aby zamieszkać z jej nową miłością i synem Williama - Nickiem. Między 18-letnią Noah a chłopakiem od razu pojawia się chemia. Dziewczyna spędza lato, przystosowując się do nowego życia, poznaje przyjaciół Nicka i próbuje robić wszystko, aby nie zwariować na jego punkcie. W tym samym czasie ojciec Noah, z którym nie miała kontaktu, zostaje wypuszczony z więzienia i zaczyna śledzić każdy jej ruch. Nastolatka będzie zmuszona zmierzyć się z przeszłością, która ją prześladuje, jednocześnie zakochując się po raz pierwszy w życiu" - czytamy w opisie dystrybutora.

Wierzę, że fani na całym świecie nie mogą się doczekać premiery nowego brytyjskiego remake'u pierwszej części bestsellerowej trylogii "Winnych" autorstwa Mercedes Ron. Bardzo się cieszymy, że inwestujemy we wschodzące talenty Ashy Banks i Matthew Broome'a jako Nicka i Noah, przenosząc tę historię na brytyjski grunt - mówi James Farrell, wiceprezes ds. międzynarodowych oryginałów w Amazon MGM Studios.

"Moja wina: Londyn". Kto zagra w filmie?

W Noah i Nicka wcielają się wschodzące brytyjskie gwiazdy: Asha Banks ("A Good Girl’' Guide to Murder") i Matthew Broome ("Łowczynie").

W obsadzie znaleźli się również Eve Macklin ("Brooklyn") jako Ella, Ray Fearon ("Barbie") jako William, Enva Lewis ("How to Have Sex") jako Jenna, Jason Flemyng ("Black Dog") jako Travis, Kerim Hassan ("Champion") jako Lion, Sam Buchanan ("Back to Black. Historia Amy Winehouse") jako Ronnie, Amelia Kenworthy ("Messenger") jako Anna i Harry Gilby ("Tolkien") jako Dan.

Za produkcję filmu odpowiada Ben Pugh i Erica Steinberg z firmy 42, a za reżyserię duet Dani Girdwood i Charlotte Fassler. Scenariusz napisała Melissa Osborne ("Change").