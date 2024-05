"Pogromcy duchów: Imperium lodu". Gdzie i kiedy oglądać?

Najnowsza część uniwersum "Pogromców duchów" trafi do serwisu Premiery CANAL+ już 20 maja.

Choć od pierwszego filmu z serii minęło już prawie 40 lat, nadal powstają kolejne odcinki przygód bohaterów zarówno z pierwotnej opowieści, jak i nowych.

Rodzina Spenglerów, którą znamy z poprzedniej części blockbustera, "Pogromcy duchów: Dziedzictwo", przenosi się z małego miasteczka do Nowego Jorku. Tym razem czeka ich walka z duchami tego miasta, kolebki całej serii.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Dla wiernych fanów serii przygotowano nawiązania do pierwszego filmu z lat 80., m.in .kultową remizę czy powrót Billa Murraya.

Inne hity wielkiego ekranu w streamingu

Ale to nie koniec majowych atrakcji w serwisie Premiery CANAL+.

Już 14 maja pojawi się tu bowiem superprodukcja "Godzilla i Kong: Nowe imperium", w którym tytułowe potwory są zmuszone zmierzyć się z kolosalnym, nieodkrytym zagrożeniem, do tej pory kryjącym się w naszym świecie. Film zgłębia historię tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losów z ludzkością już na zawsze.

Pełen wyjątkowych efektów specjalnych, szalonych zwrotów akcji i przygód film rzuca światło na wątki z przeszłości, na co fani serii czekali od wielu lat.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Z kolei 17 maja w ofercie serwisu zadebiutuje biograficzny dramat sportowy "Bracia ze stali" z Zakiem Efronem i Jeremym Allenem White'em w rolach głównych. To oparta na faktach historia najbardziej znanej rodziny zapaśniczej w Stanach, czyli rodziny Von Erich, od kultowego studia A24.

Fabułę filmu oparto na losach prawdziwej rodziny von Erichów, która odnosiła ogromne sukcesy i wpłynęła na popularyzację wrestlingu wśród Amerykanów. Historia rozpoczyna się w latach 50., gdy Jack Adkisson żegna się z karierą futbolisty i pod pseudonimem Fritz von Erich rozpoczyna karierę wrestlera. Z czasem zaczyna trenować swoich synów. Chorobliwie ambitny Fritz von Erich jest gotów zrobić wszystko, by jego synowie osiągnęli na ringu to, co jemu nigdy się nie udało. Nawet kosztem rodzinnych relacji, podsycania niezdrowej rywalizacji między braćmi i złamanych charakterów…