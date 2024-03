"Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)" kontynuuje swoją rekordową passę. Podczas premierowego weekendu w Disney+ film odtworzono 4,6 miliona razy, co czyni go filmem muzycznym numer jeden w historii platformy. Tym samym fani oglądali film łącznie przez 16,2 miliona godzin.

Nowa 3,5-godzinna wersja

Film z bijącej światowe rekordy trasy koncertowej Taylor Swift po raz pierwszy dostępny jest całości, w tzw. wersji Taylor. W przeciwieństwo do wersji kinowej słyszymy także utwór "Cardigan" oraz cztery dodatkowe utwory akustyczne.

Najbardziej kasowy film koncertowy wszech czasów

Pokazywany w kinach film Sama Wrencha zarobił ponad 260 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go najlepiej sprzedającym się filmem koncertowym wszech czasów.

"Taylor Swift | The Eras Tour" w wersji kinowej trwa 3 godziny. Ale zachwyca nie tylko swifites, czyli fandom wokalistki. W serwisie agregacyjnym Rotten Tomates film zebrał 98 proc. przychylnych opinii widzów oraz 99 proc. pozytywnych recenzji krytyków.

Dla polskich swifties film może stanowić także doskonałą przystawkę przed daniem głównym, jakim będą trzy koncerty Taylor Swift na Stadionie Narodowym w sierpniu tego roku.