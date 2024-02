Liczba samobójstw, szczególnie wśród młodych ludzi, rośnie z roku na rok, a depresja to plaga naszych czasów. Tymczasem sytuacja w polskiej psychiatrii jest dramatyczna: szpitalne oddziały psychiatryczne są niedofinansowane i przepełnione. Brakuje też wykwalifikowanego personelu, lekarzy psychiatrów, a często też empatii i zrozumienia. Konsekwencję tych bolączek jest wypaczona i niewydolna służba zdrowia, która nie ma nic wspólnego z naczelną zasadą etyki lekarskiej "primum non nocere". Czy wadliwy system to bolączka jedynie polskiej służby zdrowia?

Kulisy oddziału psychiatrycznego

Reżyser Nicolas Peduzzi w filmie "Na krawędzi" postanowił zmierzyć się z trudnym tematem i stworzył trzymający w napięciu oraz niezwykle przejmujący obraz sytuacji na jednym ze szpitalnych oddziałów psychiatrycznych. Jego kamera podąża za niezmordowanym lekarzem, który w ciągłym biegu pokonuje korytarze wielkiego paryskiego molocha. Jamal, który jest tu jedynym psychiatrą, musi radzić sobie z bardzo różnymi sytuacjami kryzysowymi oraz pacjentami wymagającymi czasu i cierpliwości. A ci bywają różni – od turystki ogarniętej religijną manią po dilera, który traktuje szpital jako bezpieczną kryjówkę przed rozwścieczonymi dłużnikami. Coraz liczniejszą grupę stanowią nastolatkowie w depresji – często po próbach samobójczych. Jamal próbuje pomóc wszystkim. Na przekór budżetowym cięciom i absurdalnym wymaganiom szpitalnej biurokracji. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, który podpowiada, że problemem nie są pacjenci – ale chory system – mówi Konrad Wirkowski, dyrektor programowy festiwalu Watch Docs, gdzie film był pokazywany.

Jak zapewnić godną opiekę zdrowotną, gdy sam system jest chory? "Poruszający dokument Nicolasa Peduzziego daje wgląd w kryzys medycyny psychiatrycznej i upadek struktur zdrowia publicznego. Kamera wraz z lekarzem dynamicznie przemierza kolejne szpitalne korytarze i przystaje w pomieszczeniach, aby obserwować relację pacjentów i terapeuty" - czytamy w informacji prasowej.

Staram się myśleć pozytywnie. (…) Pielęgnuję marzenie, że to wszystko się zmieni – deklaruje wbrew logice Jamal, jedyny lekarz psychiatra w paryskim szpitalu. "Reżyser podchodzi do tematu z inteligencją i człowieczeństwem, wzbogacając swój obraz czarno-białymi fotografiami Pénélope Chauvelot, będącymi swoistymi przerywnikami i kontrapunktem wśród nieustającego szpitalnego zgiełku" - czytamy dalej.

"Na krawędzi" nagradzane na całym świecie

Film zdobył 3 nagrody i 4 nominacje – m.in. dla najlepszego filmu dokumentalnego na Sztokholmskim Festiwalu Filmowym, został uznany za Najlepszy Międzynarodowy Film Dokumentalny na Festiwalu Filmowym w Zurychu, Najlepszy Długometrażowy Film Francuski (Nagroda Jury i Krytyków) na Festiwalu Filmowym Champs-Elysees, i otrzymał International Dox Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych DokuFest w Prizrenie.

Film "Na krawędzi" można obejrzeć za darmo pod TYM LINKIEM.