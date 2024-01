HBO ujawniło nowe nazwiska w obsadzie 3. sezonu swojej oryginalnej produkcji "Biały Lotos".

"Biały Lotos". Gwiazdy w obsadzie 3. sezonu

Jason Isaacs znany z roli Luciusa Malfoya w serii o Harrym Potterze, Michelle Monaghan, Parker Posey, Leslie Bibb, Dom Hetrakul i Tayme Thapthimthong dołączyli do obsady 3. sezonu serialu HBO Original "Biały Lotos".

Na planie produkcji w reżyserii Mike'a White'a ponownie stawi się Natasha Rothwell.

"Biały Lotos". Zdjęcia do 3. sezonu w Tajlandii

Zdjęcia rozpoczną się w lutym w okolicach Koh Samui, Phuket i Bangkoku, a serial będzie śledził nową grupę gości w hotelu "Biały Lotos".

HBO nawiązało współpracę z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby wesprzeć zdjęcia i promocję kolejnego sezonu.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby zrealizować kreatywną wizję Mike'a i zaprezentować wszystko, co ten piękny kraj ma do zaoferowania, podczas gdy kolejna grupa gości przybędzie do hotelu Biały Lotos - mówi Janet Graham Borba, EVP of Production, HBO & Max.

Jesteśmy zaszczyceni, że Tajlandia została wybrana jako miejsce, w którym powstanie długo oczekiwany sezon "Białego Lotosu". Egzotyczne, naturalne piękno królestwa, bogate zabytki i różnorodne krajobrazy to idealne miejsca, aby podzielić się naszą fascynującą kulturą, kuchnią, najwyższej klasy ofertą wellness i luksusem, a co najważniejsze tajską gościnnością. Tajlandia od dawna uważana jest za jedną z ulubionych filmowych lokacji na świecie. Serial "Biały Lotos" z pewnością wzmocni ten status jako preferowanego miejsca filmowania i turystyki opartej na doświadczeniach, inspirując jeszcze więcej osób odwiedzających Tajlandię - wyznaje z kolei Thapanee Kiatphaibool, gubernator Urzędu ds. Turystyki Tajlandii (TAT).

"Biały Lotos". Fenomen serialu

Pierwszy sezon "Białego Lotosu", którego premiera odbyła się w lipcu 2021 roku, a którego akcja rozgrywa się na Hawajach, otrzymał 20 nominacji do nagrody Emmy w 13. kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji tego roku, w tym dla Serialu limitowanego/antologii serialowej.

Akcja drugiego sezonu, którego premiera odbyła się w grudniu 2022 roku, rozgrywała się na Sycylii. Ta część zdobyła 23 nominacje do nagrody Emmy, w tym dla Najlepszego serialu dramatycznego.