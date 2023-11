Miniserial "Informacja zwrotna" dostępny jest na Netflixie od środy 15 listopada. Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

Reklama

Głównego bohatera, w produkcji wyreżyserowanej przez Leszka Dawida, gra Arkadiusz Jakubik. W postać jego syna wciela się Jakub Sierenberg. Zanim serial pojawił się na platformie aktor w specjalnym nagraniu zaprosił widzów do oglądania produkcji.

Arkadiusz Jakubik o roli w "Informacji zwrotnej". Czy była dla niego wyzwaniem?

Przy okazji wspomniał, że rola głównego bohatera w "Informacji zwrotnej" była dla niego jedną z najtrudniejszych a nawet najtrudniejszą w życiu.

Rola Kani była jedną z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszą w życiu. Mogę ją sobie porównać chyba tylko do "Domu złego". I to nie tylko dlatego, że mam prywatnie dwóch synów, o których myślałem codziennie na planie "Informacji zwrotnej" - co by było, gdybym musiał któregoś z nich szukać - mówi Jakubik.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Mam ogromną nadzieję, że spodoba się państwu ten serial i po prostu mocno was poruszy - zachęca aktor.

W serialu oprócz Arkadiusza Jakubika zobaczymy także Jakuba Sierenberga, Dominikę Bednarczyk-Krzyżanowską, Nel Kaczmarek, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Juliusza Chrząstowskiego, Agatę Turkot, Martę Mazurek oraz Przemysława Bluszcza.