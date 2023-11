Choć zarówno data premiery ostatniego sezonu produkcji nie jest jeszcze znana, Bracia Duffer - twórcy serialu - postanowili uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się z fanami fragmentem scenariusza.

Pierwszy epizod piątego sezonu nazwali "The Crawl", co można przetłumaczyć jako "czołganie się", "pełzanie".

Opisując kolejny post hashtagiem #strangerthingsday dodali zdjęcie maszynopisu z tekstem: "Sezon 5. Rozdział 1. Scena 1"

"CIEMNOŚĆ Dźwięk ZIMNEGO WIATRU. SZUM DRZEW. I... GŁOS DZIECKA. Śpiewa znajomą piosenkę" - Bracia Duffer urywają wpis w kluczowym momencie, pozostawiając pole dla wyobraźni fanów serialu.

Nie bez powodu opublikowano posty właśnie 6 listopada. To siódma rocznica premiery pierwszego sezonu "Stranger Things" i jednocześnie dzień, w którym zaginął serialowy Will Byers. Wtedy to ruszyła fabuła produkcji, która mimo upływu kolejnych lat rozpala wyobraźnię widzów.

Skrypt jest już gotowy i niebawem ruszą zdjęcia do ostatniego sezonu serii. Według najnowszych informacji, jego premiera planowana jest na lato 2024.

Chyba jest na co czekać.