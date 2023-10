"Krew". O czym jest serial?

Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że nieuleczalnie chora kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.

"Krew" zapowiadana jest jako "serial wielowymiarowy z wybijającym się wątkiem kryminalnym, trzymający widzów w napięciu i niepewności od pierwszej do ostatniej sceny. Są tu zwroty akcji i niedopowiedzenia skłaniające do szukania rozwiązania całej historii, ale też do zadawania sobie życiowych, często trudnych pytań. Miejscem wydarzeń jest małe miasteczko, które rządzi się swoimi prawami – tajemnice są normą, a na wiele trudnych spraw – szczególnie tych z udziałem wpływowych i liczących się w społeczności osób – spuszczona jest kurtyna milczenia".

"Krew" to historia opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów. Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń – mówi Vanessa Aleksander, odtwórczyni głównej roli Laury. Dramat psychologiczny połączony z kryminałem buduje skandynawski klimat, który będzie ciekawy dla widza. Jest tu zaskakująca historia, dreszczyk emocji i tajemnica - dodaje aktorka.

"Krew". Kto stoi za serialem?

W obsadzie serialu znalazło się wiele polskich gwiazd, m.in.: Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Vanessa Aleksander, Piotr Trojan, Katarzyna Z. Michalska, Kamilla Baar, Janusz Chabior i Piotr Głowacki.

Serial powstał na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu "Blood".

Reżyserem "Krwi" jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji, jak "Znaki", "Dublerzy", "Komisarz Mama", "Banksterzy". Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski ("Druga szansa", "Sługa narodu", "Kowalscy kontra Kowalscy"). Serial wyprodukował Polot Media.

"Krew". Kiedy premiera?

"Krew" będzie można oglądać od 27 października wyłącznie w pakiecie Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go. Produkcja powstała na zlecenie Telewizji Polsat.

Sezon liczy 6 odcinków.