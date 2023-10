Infamia

Infamia to nowy polski serial Netflixa reżyserowany przez Annę Maliszewską i Kubę Czekaja. Główną bohaterką jest Romka Gita, nastolatka mieszkająca z rodzicami w Walii. W jej rodzinie ważny jest Romanipen – niepisany kodeks postępowania i relacji w romskiej społeczności. To dlatego o siostrze Gity się nie mówi. Wyszła za Polaka i okazała nieposłuszeństwo swoim rodzicom.

Kiedy rodzice postanawiają wrócić do Polski, Gita zostawia za sobą całe dotychczasowe życie – przyjaciół, szkołę i wszystko, co znała. Nie chce dać się włożyć w ramy i wyraża swój bunt – fryzurą, strojem oraz rapem, który tworzy. Na jej drodze staje również Tagar. Czy to on odpowie za jej infamię?

Sex Education

Sex Educationtonajpopularniejszy serial Netflixa w Polsce nie tylko teraz. Jednak od września na platformie można zobaczyć 4. sezon tej produkcji, co ponownie sprawiło, że trafił na szczyt. Niestety, zła informacja dla wszystkich fanów jest taka, że to sezon zamykający całość. Mamy więc ostatnią okazję, by poznać dalsze losy bohaterów.

Tym razem bohaterowie serialu idą już dalszą ścieżką edukacji – zaczynają college. Czy przyjaźnie przetrwają? Co się zmieni? Jak potoczą się losy bohaterów? Musisz to sprawdzić! Pamiętaj: warto mieć w zasięgu ręki chusteczki.

Żmijowisko

Żmijowisko na podstawie książki Wojciecha Chmielarza jest teraz jednym z najpopularniejszych seriali na Netflixie w Polsce.

Do letniska "Żmijowisko" przyjeżdża grupa przyjaciół ze studiów, dzisiaj już trzydziestoparolatków z dziećmi. Imprezowy i swobodny nastrój przerywa zaginięcie 15-letniej córki jednej z par. Trwające poszukiwania nie przynoszą efektów. Rok później do letniska wraca Arek, ojciec zaginionej, który chce na własną rękę szukać córki. Czy mu się to uda? Jakie tajemnice ujrzą światło dzienne? Przekonaj się.

Castelvania: Nocturne

Pozycja idealna dla fanów animacji w klimacie fantasy i gotyckich horrorów. To sequel serialu Castelvania, który powstał na podstawie gry komputerowej.

Główną postacią tej serii jest Richter Belmont, potomek bohaterów Castelvanii, Trevora i Syphy. Akcja dzieje się w 1792 roku, w czasie szczytu rewolucji francuskiej. Arystokraci przeciwni rewolucji zawierają sojusz z wampirem Mesjaszem. Ich cele są mroczne i przerażające. Dlatego czarodziejka Anette poszukuje Richtera – pogromcy wampirów, który może pomóc w walce ze złem.

Ukochane dziecko

To kolejny serial, który powstał na podstawie książki. Thriller ten zarówno w formie pisanej, jak i tej na ekranie, jest niezwykle popularny.

Lena ucieka od swojego oprawcy, który przetrzymywał ją oraz dwójkę dzieci, Hannah i Jonathana, w domu bez okien w lesie. Jednak ucieczkę przerywa wypadek – kobieta zostaje potrącona przez samochód. Wraz z Hannah trafiają do szpitala, dziewczynka jednak nie ma żadnych obrażeń. Opowiada o tym, jak wyglądało jej dotychczasowe życie, co przeraża pracowników szpitala i policję. Kim jest Lena? Czy Hannah mówi prawdę? Historia jest wciągająca od pierwszych sekund i trzyma napięcie do samego końca.

Power Rangers: Cosmic Fury

Power Rangers pamiętają dzieciaki lat 90. Popularny wówczas serial doczekał się właśnie 30(!) sezonu. Z miejsca stał się on jednym z najpopularniejszych teraz seriali Netflixa w Polsce.

Tym razem drużyna wyrusza na kosmiczną przygodę. Muszą zmierzyć się z jeszcze silniejszym Lordem Zeddem. Czy uda im się ocalić wszechświat? Warto sprawdzić!