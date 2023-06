"Sundown" to kolejne po "Opiekunie" ekranowe spotkanie Michela Franco z Timem Rothem, dla którego to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych ról w dorobku.

O czym jest "Sundown"?

Alice (Charlotte Gainsbourg) i Neil (Tim Roth) spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Luksusową sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie. Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią życia i jego zachodem "Sundown" stawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak?

Gdzie można obejrzeć "Sundown"?

Film jest dostępny na platformach CANAL+ online, Nowe Horyzonty VOD, MOJEeKINO.pl, E-Kino Pod Baranami, Rakuten TV oraz MEGOGO.