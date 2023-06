Po latach debat izba niższa parlamentu (Tweede kamer) zatwierdziła we wtorek wieczorem ustawę, która zobowiązuje serwisy streamingowe, takie jak Netflix i HBO, do inwestowania co najmniej 5 proc. ich obrotów w produkcje filmowe mające związek z Niderlandami.

Koncerny będą musiały inwestować w produkcje, które mają z Holandią związek np. ze względu na język czy tematykę. Jednocześnie parlamentarzyści postanowili, iż 60 proc. kwoty powinna trafiać do niezależnych producentów. Reklama Oświadczenie Netflixa Netflix podkreśla w wydanym oświadczeniu, iż wywiązanie się z nowego obowiązku będzie dla niego "wyzwaniem". Reklama Natomiast drugi pod względem liczby abonentów gracz na rynku usług streamingowych, holenderski serwis Videoland, nie będzie miał z tym żadnego kłopotu. Jak zauważa dziennik "NRC", Videoland już obecnie przeznacza znaczną część swojego budżetu na holenderskie produkcje. Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję