Dokumenty skierowane są do widzów zainteresowanych współczesną historią i geopolityką oraz wszystkich, którzy obserwując inwazję Rosji na Ukrainę, zastanawiają się nie tylko nad tym, jak ta historia się skończy, ale i jak do niej doszło. Jak to się stało, że Pan Nikt o wątpliwej przeszłości stanął na czele Federacji Rosyjskiej i zaczął rozdawać karty na światowej scenie politycznej. Wywołał kolejną wojnę, a przy okazji przyczynił się do narodzin bohatera - Wołodymyra Zełenskiego.

Reklama

"Wołodymyr Zełenski. Narodziny bohatera"

Jeśli wojska rosyjskie nas zaatakują, jeśli spróbują odebrać nam nasz kraj, naszą wolność, nasze życie, życie naszych dzieci - będziemy się bronić. Nie atakować, bronić się. Nacierając, zobaczycie nasze twarze, nie nasze plecy.

Reklama

To fragment przemówienia z 23 na 24 lutego 2022 r. Wołodymyra Zełenskiego. Kilka godzin później, kiedy wojska Putina zaatakowały Ukrainę, prezydent zamienił garnitur na wojskowy mundur.

Film dokumentalny w reżyserii Danielle Winter "Wołodymyr Zełenski. Narodziny bohatera" prezentuje drogę, jaką Wołodymyr Zełenski przeszedł od show-biznesu do polityki, od aktora, satyryka, producenta filmowego i prezydenta z serialu "Sługa Narodu" do najwyższego urzędu w państwie. Od niedoświadczonego polityka, do twarzy ukraińskiego oporu, męża stanu na skalę światową i bohatera zbiorowej wyobraźni.

Reklama

Dzięki komentarzom historyków i znawców tematyki oraz unikatowym zdjęciom i filmom archiwalnym widz poznaje przebieg prezydentury Wołodymyra Zełenskiego, relacje ukraińsko-rosyjskie, wojskowe kulisy wybuchu wojny i jej przebieg – na froncie i w międzynarodowej polityce. Obserwuje wystąpienia prezydenta Ukrainy, spotkania na szczycie, relacje żołnierzy i cywili z wojennej rzeczywistości.

"Co siedzi w głowie Putina?"

Dwuczęściowy dokument Piersa Garlanda "Co siedzi w głowie Putina?" opowiada o tym, co ukształtowało uznanego za zbrodniarza wojennego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Historycy i dziennikarze przedstawiają kluczowe wydarzenia z życia Putina, ludzi i idee, które wpłynęły na jego wizję Rosji. Analizują w kontekście politycznym i społecznym najważniejsze przemówienia, manipulacje wizerunkiem, stosowane mechanizmy służące utrzymaniu władzy. Ich komentarze dopełniają nieznane archiwalne filmy i zdjęcia z życia prywatnego i publicznego.

"Co siedzi w głowie Putina" zabiera widza w niespokojne lata 90. czasów prezydentury Jelcyna, kiedy Putin wyłonił się z cienia, zamierzając przywrócić znaczenie upokorzonemu rosyjskiemu imperium. Zdradza kulisy operacji służb specjalnych, likwidacji opozycji, korumpowanie elit, kneblowanie mediów, wojen w Czeczeni, Gruzji, Syrii, aneksji Krymu, ataku na Ukrainę…