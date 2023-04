Reklama

W czasach wszechobecnej inflacji i rosnących cen mieszkań życie w dużych miastach staje się coraz mniej przystępne. Serial "Architekt" zabierze nas do jednej z najdroższych metropolii na świecie.

Najdroższe miasto Europy

Stolica Norwegii Oslo to trzecie co do wielkości miasto w Skandynawii i jedno z najdroższych miejsc na świecie. Pomimo że norweskie społeczeństwo należy do jednych z najbogatszych, to nawet tam szalejąca inflacja i rosnące koszty życia sprawiają problemy - szczególnie młodym ludziom na początku kariery zawodowej. Nawet w tak zasobnym kraju na pozór piękna i przyjazna metropolia staje się wyobcowanym i pustym miejscem, w którym ceny nieruchomości zwalają z nóg.

Julie pracuje w renomowanej pracowni architektonicznej. Do jej obowiązków należy głównie parzenie kawy, jednak, gdy dowiaduje się o przetargu na budowę mieszkań wpada na oryginalny pomysł. Chce przygotować plan przeobrażenia podziemnych parkingów w śródmieściu na mieszkania. W tym przypadku co prawda chodzi o mieszkania bez okien, jednak kto przejmowałby się taką "drobnostką" przy obecnych cenach szkła? Jej koncepcja jest zrównoważona i oszczędna, poza tym w niektórych europejskich miastach życie pod ziemią nie jest już niczym szokującym…

Nagroda w Berlinie

Produkcja opowiada o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi oraz nietypowych rozwiązaniach, które są na wagę złota w czasach kryzysu. Nawet gdy nie są do końca praktyczne. To przenikliwa satyra, która pokazuje intrygującą wizję kryzysu mieszkaniowego w Oslo. Rynek całkowicie zboczył z torów, a kredyt hipoteczny jest nieosiągalny dla większości młodych ludzi, takich jak Julie. Serial zdobył wyróżnienie podczas jednego z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych w Europie i na świecie – Berlinale 2023.

Wyróżnienie na Berlinale 2023 dowodzi, że ten serial doskonale oddziałuje na wyobraźnię widza. "Architekt" to ostra satyra, osadzona w rzeczywistości, która niewiele odbiega od naszych aktualnych problemów. Z niecierpliwością czekamy, by zaprezentować naszą nową produkcję szerokiej publiczności. Mamy nadzieję, że czas spędzony z bohaterami serialu będzie świetną rozrywką, która przyczyni się do podjęcia dyskusji na temat ogromnego wyzwania, przed jakim staje dziś wielu młodych ludzi – komentuje Tanya Nanette Yildiz Badendyck, Head of Drama w Viaplay Group.

Obsada i twórcy

W główną rolę w serialu "Architekt" wciela się norweska aktorka Eili Harboe, znana z filmu "Thelma", który zdobył nominację do nagrody dla najlepszego filmu zagranicznego Critic's Choice 2018, oraz z produkcji "Fala" nominowanej do Saturna dla najlepszego filmu zagranicznego 2016. Aktorka dołączyła również do obsady 4. sezonu serialu "Sukcesja".

Scenariusz "Architekt" od razu przypadł mi do gustu. To satyra z mnóstwem dziwnych i zabawnych postaci, do których wlicza się również grana przeze mnie Julie. Imponuje mi jej ambicja i bezkompromisowość, ale bywa też impulsywna i niereformowalna – komentuje Eili Harboe.

W obsadzie znaleźli się również Ingrid Giæver ("Elefanten"), Alexandra Gjerpen nominowana do "Amandy" Norweskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 2019 dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w serialu "Upadając", Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen ("’22 lipca") oraz Kim Falck ("Troll").

"Architekt" to debiutancka produkcja zeszłorocznych zwycięzców Viaplay Talent Awards Nory Landsrød i Kristiana Kilde. Plebiscyt ma na celu promocję młodych talentów oraz sfinansowanie zwycięskiego projektu. Reżyserią zajęła się współtwórczyni całej serii Kerren Lumer-Klabbers, a produkcją Øyvind Lierhagen Eriksen i Caroline Hitland z Nordisk Film Production. Producentem wykonawczym ze strony Viaplay jest Isak Eymundsson.

Miniserial "Architekt" składa się z czterech odcinków, które zostaną zaprezentowane już 4 maja, wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.