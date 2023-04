"Star Trek: Strange New Worlds" opowiada o latach, kiedy za sterami U.S.S. Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu "Star Trek: Strange New Worlds" dostępne są wyłącznie w SkyShowtime.