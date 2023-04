O Viki Gabor zrobiło się głośno, gdy wygrała polską edycję "The Voice Kids" a chwilę później Eurowizję Junior 2019.

Reklama

Wokalistka nie tylko z powodzeniem robi karierę w świecie muzycznym a na swoim koncie ma m.in. występ w duecie z Kayah, ale i w mediach społecznościowych nie brakuje jej popularności. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 750 tys. osob.

W poniedziałek (17 kwietnia) w TVP VOD odbędzie się premiera serialu dokumentalnego "Viki Gabor: Mój świat". Nastolatka opowiada w nim o tym, jak wygląda jej życie i z czym musi się mierzyć na co dzień.

Reklama

Viki Gabor o nauczycielu WF-u: Puścił to na jakimś weselu

W szkole się dziwnie czuję. Tak trochę się stresuję. Jakieś dzieci się na mnie patrzą - wyznała w "Pytaniu na śniadanie", gdzie dzień przed premierą zaprezentowany został fragment serialu.

Wokalistka opowiada w nim podczas rozmowy z koleżanką o nieprzyjemnej sytuacji, jaką miała z nauczycielem WF-u. Nastolatka musiała nagrać filmik, na którym wykonywała ćwiczenia gimnastyczne.

Nagrałam to, wysyłam mu i super fajnie wszystko, a potem się dowiaduję, że on był na jakimś weselu i to puścił. Dlatego już nigdy nic nie wysyłam - opowiada Viki.

Viki przyznaje w filmie, że gdy wygrała Eurowizję bardzo wiele osób chciało się z nią zaprzyjaźnić.

Parę relacji zaczęło się po wygranej Eurowizji. Wiedziałam, że to jest fake. Boję się poznawać nowych ludzi. Nie wiem, kto, jakie ma intencje - stwierdza.