Keitel wcieli się w tytułową rolę - zagra współczesnego Lale Sokołowa, którego historia poruszyła serca ludzi na całym świecie.

Literacki bestseller

Powieść "Tatuażysta Auschwitz" autorstwa Heather Morris sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy, oczarowując ludzi na całym świecie. Historia opisuje prawdziwe przeżycia Lale Sokołowa, który w 1942 roku trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przydzielono mu szczególną funkcję – miał tatuować współwięźniów, którzy zostali przydzieleni do wyniszczającej pracy w obozie. Wykonywał tatuaże z mechaniczną sprawnością, aż spotkał Gitę Furman (Anna Próchniak). To w tym momencie postanowił zawalczyć o wspólne przetrwanie. Ich miłość okazała się znacznie silniejsza niż bezlitosna codzienność przebywania w obozie zagłady.

Ekranizacja powieści

60 lat później Lale (Harvey Keitel) spotkał się z początkującą wówczas pisarką Heather Morris (Melanie Lynskey). Po śmierci ukochanej mężczyzna zdobył się na odwagę, by opowiedzieć wzruszającą historię całemu światu. Podczas rozmowy wspomnienia z obozu odżywają w jego pamięci. Opowiada o miłości, która narodziła się między murami tego przerażającego miejsca.

Historia wielkiej miłości, przedstawionej w cieniu horroru rozgrywającego się w Auschwitz, jest świadectwem siły i dobra, jakie tkwią w ludziach - mówi Harvey Keitel.

Obsada i twórcy

Oprócz Keitela, Melanie Lynskey ("The Last of Us") i Anny Próchniak ("Miasto 44", "Najlepszy") w serialu pojawi się również inny polski aktor, Marcel Sabat ("Kamienie na szaniec", "Tenet"), a także Jonah Hauer-King ("Mała Syrenka") w roli młodszej wersji Sokołowa.

Na drugim planie wystąpią Jonas Nay ("Minuta ciszy"), Tallula Haddon ("Ostatni pojedynek"), Mili Eshet ("Za górami, za wzgórzami"), Yali Topol Margalith, Phénix Brossard ("Pożegnanie") oraz Ilan Galkoff ("Dobry omen").

Wszystkie 6 odcinków serialu wyreżyseruje Izraelka Tali Shalom-Ezer ("Królewna", "Moje dni z Mercy"), a za produkcję odpowiada Synchronicity Films we współpracy ze Sky Studios i Peacock.

Premiera w Polsce odbędzie się w 2024 roku wyłącznie na Viaplay.