W badaniu "Godzina dla Oka" zapytano respondentów, jak spędzają swój czas wolny – 56 proc. z nich odpowiedziało, że przeglądając media społecznościowe lub oglądając telewizję/platformy streamingowe. Chociaż śledzenie kolejnych odcinków ulubionego serialu jest z pewnością jedną z najbardziej odprężających i wciągających form spędzania czasu, to jednak bardzo często zapominamy o profilaktyce naszych oczu oraz o tym, że one wtedy nie odpoczywają. Jak nauczyć się spędzać czas wolny, by było to korzystne zarówno dla ciała, jak i samopoczucia? Podpowiada Alina Adamowicz, terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Jak zaplanować sobie wolny czas, by nasze oczy były nam wdzięczne?

We wszystkim w życiu należy zachować umiar, nie inaczej jest ze spędzaniem wolnego czasu przed ekranem komputera, telewizora czy smartfona. Nałogowe oglądanie seriali doczekało się nawet swojej własnej nazwy – binge-watching. To termin określający osoby, które maraton filmowy rozciągają do granic, często kończąc oglądanie w późnych godzinach nocnych. Brzmi znajomo? No właśnie! Większości z nas kilkukrotnie z pewnością zdarzyło się podobnie relaksować. Siedzenie przed ekranem telewizora bez żadnych przerw jest coraz powszechniejszym zjawiskiem - mówi Alina Adamowicz.

Choć pozornie binge-watching jest niegroźny, może mieć bardzo niekorzystne skutki dla naszego wzroku. Według raportu „Godzina dla Oka” przed komputerem spędzamy średnio 10 godzin dziennie, a osoby, które pracują w biurze – aż 12! Nasze oczy są przemęczone i nie licząc snu – nie mają kiedy odpoczywać. Wyżej wymienione badanie wskazuje, że 85 proc. aktywności, które wykonujemy w czasie wolnym, męczy wzrok, a 77% z nich wiąże się z korzystaniem z ekranu.

Nasze oczy muszą odpoczywać też w ciągu dnia. Co można zrobić, by dać im chwilę wytchnienia?

Każdy z nas powinien w trakcie dnia znaleźć godzinę, kiedy odkładamy telefon i całkowicie odcinamy się od mediów i przede wszystkim – ekranów. Zainwestujmy ten czas w siebie. Nasz organizm z pewnością podziękuje nam, jeśli zwiększymy swoją aktywność fizyczną. Mogą to być ćwiczenia fitness, pływanie, taniec, jazda na rowerze – znajdźmy coś, co sprawia nam przyjemność. Ruch pozytywnie wpływa na cały organizm, dotlenia go i poprawia krążenie, także narzędzie wzroku. Twoje oczy chcą być w dobrej formie razem z tobą! – twierdzi ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Jakie jeszcze aktywności wpłyną pozytywnie na nasz wzrok?

Alina Adamowicz podpowiada:

- ugotuj coś fajnego lub zrób pyszny deser! Na pewno jest jakiś przepis, którego nigdy nie miałeś/aś czasu przygotować;

- spotkaj się z przyjaciółką lub przyjacielem, zróbcie sobie wspólny odpoczynek od ekranów, na przykład grając w gry planszowe lub po prostu rozmawiając;

- usiądź wygodnie i posłuchaj swojej ulubionej muzyki. Muzyka ma zdolność do budzenia różnych emocji; możesz sprawdzić, jak spodobają Ci się gatunki, których na co dzień nie słuchasz lub płyty, których jeszcze nie miałeś/aś okazji sprawdzić;

- zrób sobie relaksującą kąpiel, każdy zasługuję na chwilę luksusu;

- po prostu nie rób nic. Poleż spokojnie i pogłaszcz swojego kota lub psa. Nie dość, że podziękują Ci oczy, to jeszcze Twój ukochany pupil.

Jeśli ktoś ma ulubiony serial i nie potrafi bez niego wytrzymać ani minuty, to może zagospodarować swój wolny czas wokół tej produkcji. Możemy kupić tematyczne puzzle, bądź – jeśli to możliwe – wybrać się na spacer w miejsce, w którym były kręcone sceny, to z pewnością poprawi nastrój. Podoba wam się muzyka z intra serialu? Dlaczego więc nie spróbować nauczyć się grać melodii na jakimś instrumencie! Jeśli nigdy nie mieliście doświadczenia z muzyką – tym lepiej, nauczycie się czegoś nowego – dodaje Adamowicz.

Serial przed snem to zły pomysł!

Respondenci raportu „Godzina dla Oczu” odpowiedzieli, że przed snem najczęściej oglądają telewizję, bądź platformy streamingowe (53 proc.), przeglądają media społecznościowe (35 proc.), czytają książki (28 proc.), a nawet grają w gry wideo (10 proc.). W zdecydowanej większości, bo aż w 83 proc. są to aktywności, które męczą wzrok, a 71 proc. z nich wiąże się z korzystaniem ekranu. Tylko 30 proc. aktywności, które wykonujemy przed snem, nie angażują naszych oczu.

Korzystanie z urządzeń, które emitują tzw. światło niebieskie, przed snem wpływa bardzo niekorzystnie na wzrok, a także na jakość snu. Przed pójściem spać powinniśmy zadbać o odpowiedni nastrój i „przygotować” nasz organizm do wypoczynku. Zamiast przeglądać media społecznościowe, czy oglądać zmęczonym wzrokiem następny odcinek serialu możemy zamknąć oczy i wykonać ćwiczenie wizualizacyjne.

Wizualizacja polega na zaangażowaniu wszystkich naszych zmysłów i wyobrażaniu sobie sceny, w której czujesz się komfortowo, będąc wolnym od napięć i niepokoju. Dodajmy sobie jak największą liczbę doznań i emocji. Wybierz najbardziej uspokajające dla ciebie miejsce – plaża, góry, zielony las, a może rodzinny dom. Zamknij oczy i wyobraź sobie wymarzone miejsce tak mocno, jak tylko potrafisz – wszystko, co można zobaczyć, usłyszeć, powąchać i poczuć. Zanurz się w tym wyobrażeniu na kilkadziesiąt sekund – kwituje terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.