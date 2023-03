W cyklu znalazły się filmy kultowe w swoich krajach, które odcisnęły trwałe piętno na europejskiej historii kina i do dziś nie straciły na aktualności. Polscy widzowie zobaczą około dwudziestu produkcji, w tym ważne dzieła węgierskiej reżyserki Márty Mészáros, Szwedki Mai Zetterling oraz Czeszki Very Chytilovej. Od poniedziałku, 20 marca można zobaczyć sześć pierwszych produkcji pod tym linkiem.

Sześć pierwszych filmów

W ramach cyklu ArteKino Classics w marcu ARTE.TV udostępni bezpłatnie 6 pierwszych filmów: brytyjską produkcję "Scrubbers", belgijską "Barbarzyńskie zaślubiny", estoński film "Stolen Meeting" oraz francuskie obrazy "Kim jesteś, Polly Maggoo?" i "Mur". Z kolei film szwajcarskiego reżysera Claude'a Goretty "Koronczarka", za sprawą którego popularność zyskała Isabelle Huppert, otworzy tegoroczną edycję cyklu.

"Koronczarka" to jeden z wielkich klasyków szwajcarskiego kina. Jest to adaptacja powieści o tym samym tytule autorstwa Pascala Lainé (nagrodzonej Prix Goncourt w 1974 r.), która przyniosła Isabelle Huppert międzynarodową rozpoznawalność. Koronczarka otrzymała nominację do Cezara w kategorii najlepszy film oraz do Złotej Palmy i zdobyła Nagrodę Jury Ekumenicznego na Festiwalu Filmowym w Cannes.

"Scrubbers", będący kobiecym odpowiednikiem kultowego brytyjskiego filmu Alana Clarke’a "Hołota" (1979), opowiada o osobach wykluczonych walczących o przetrwanie. Bezwzględne ukazanie przemocy sprawia, że film ma o wiele mocniejszy wydźwięk od klasycznych brytyjskich obrazów z lat 60., takich jak "Z soboty na niedzielę" (1960) Karela Reisza czy "Samotność długodystansowca" (1962) Tony’ego Richardsona. To obraz niepokorny, anarchizujący, a chwilami bardzo zabawny.

Pierwszy film Marion Hänsel, zdobywczyni Srebrnego Lwa za reżyserię na festiwalu w Wenecji, zatytułowany "Barbarzyńskie zaślubiny", stawia wiele pytań, które nurtowały reżyserkę aż do śmierci w 2020 roku. Hänsel od początku podejmowała tematy tabu, trudne i kontrowersyjne, takie jak przemoc wobec kobiet czy aborcja. Już w pierwszym swoim obrazie prezentuje historię Nicole, młodej matki borykającej się ze wspomnieniem gwałtu, która nie zgadza się na rolę ofiary. Marion Hänsel odcisnęła trwałe piętno na współczesnym kinie belgijskim.

"Stolen Meeting" powstał w 1989 roku. Był to początek nowej ery, w której wszystko stało się możliwe. Film bez skrępowania pokazuje warunki panujące w więzieniach dla kobiet, poruszając jednocześnie kwestię społecznego piętna, jakiemu podlega bohaterka po wyjściu z więzienia. Duch pierestrojki przebija się przez tę podróż przez społeczeństwo chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego. Próba odnalezienia syna przez Valentinę zapowiada nieuchronny upadek społeczeństwa skazanego na zniknięcie.

"Kim jesteś, Polly Maggoo?" to obraz zadziwiający, zabawny i okrutny, parodystyczny i sentymentalny. Ten niezwykle przenikliwy film to satyra na modę, ale przede wszystkim satyra na system medialny jako taki. Klein z wyprzedzeniem przewidział nadmierne zainteresowanie supermodelkami oraz ekscesy telewizji.

W pozbawionym wszelkich zbędnych efektów dramatycznych "Murze" odnaleźć można ślad twórczości Roberta Bressona, którego Roullet był asystentem. Inspiracją dla surowego, pozbawionego zbędnych ozdobników stylu było opowiadanie Jean-Paula Sartre'a. Mistrz egzystencjalizmu był zresztą obecny na premierze filmu w Wenecji w 1967 roku.

Idea ArteKino Classics

ArteKino Classics to wyjątkowe przedsięwzięcie oferujące nowe spojrzenie na historię europejskiego kina od 1945 do 1995 roku. Ten eklektyczny cykl dostępny jest bezpłatnie na platformie ARTE.tv w całej Europie z napisami w sześciu językach. Grupa ARTE dokonuje wyboru filmów we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Kinotek (ACE).

Wszystkie filmy zostały niedawno odrestaurowane, a około jedna trzecia z nich została zrealizowana przez kobiety.